YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kovancılar'da yıl sonu sergisi

Kovancılar'da yıl sonu sergisi



(Fotoğraflı)



Şemsettin Aydoğdu

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler sergilendi.

Kovancılar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde çeşitli dallarda açılan kurslar tamamlandı. Tamamlanan kurslarda üretilen ürünlerle ilçede yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nurettin Ayyıldız, "1 yıl boyunca genç kızlarımızla, her yaştan vatandaşlarımızın kurslarda yaptıkları eserleri görüyoruz. Buda eğitimin hayat boyu devam ettiğini gösteriyor. 2016-2017 öğretim yılında 20 dalda toplam 94 kurs açtık" dedi.

Halk eğitimin önemine değinen İlçe Kaymakamı Hasan Gündoğdu ise" 7'den 77'ye herkesin eğitime, okumaya ve kendini geliştirmeye ihtiyacı var. Biz Kovancılar'da çok dinamik bir nüfusa sahibiz. İlk olarak bakır atölyesi ile başladık ve şuan 50 kursiyerimizle devam ediyoruz. Hepsi çok güzel sanat öğrendi. Bugüne kadar 94 kurs açtık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Hasan Gündoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Belediye Başkanı Hacı Akpınar ve İl Bank Bölge Müdürü Ali Tekateş serginin açılışın yaparak, kursiyerlerden bilgi aldı.

(ŞA-HİV-Y)



25.05.2017 16:08:01 TSI

NNNN

