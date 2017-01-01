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Tur şirketlerine trafik eğitimi



(Fotoğraflı)



Kenan Akyüz

SAMSUN (İHA) - Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri Samsun'daki tur şirketleri ve sürücülere yönelik eğitim toplantısı düzenledi.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi, Samsun Şoförler ve Otomobilciler Odası Eğitim Salonunda yapıldı. Sivil toplum örgütleri, dernekler, okul idareleri, tur şirketleri tarafından organize edilen gezi, tur, sportif ve kültürel faaliyetlere yönelik taşımacılık yapan sürücülere ve araç sahiplerine yönelik; aracın yük ve teknik özelliği, görüş, yol, hava ve trafik konularında eğitim verildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden trafik polis memuru Selahattin Uzun tarafından verilen eğitim görsel ve videolarla desteklendi.

(KA-SLH-Y)



25.05.2017 16:09:11 TSI

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