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Manavgat'ta Huzur Uygulaması



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA)- 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 6' kapsamında Manavgat'ta Jandarma sorumluluk bölgesinde 3 bin kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan aranması bulunan 16 kişi yakalandı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 6" gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında Manavgat'ta bir çok mahalle giriş çıkışlarında Jandarma ve Polis tarafından araçlar ve umuma açık mekanlarda şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan ve Jandarma Uyuşturucu köpeklerinin de katıldığı uygulamada 3 bin kişi ve bin 700 araç sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı. 3 aracın trafikten men edildiği uygulamada 45 gram esrar, 14 gram Kristal ele geçirildi. Ekiplerce umuma açık 50 işletme kontrol edilirken 1 işletmeye kumar oynatmaktan işlem yapıldı.

(AK-Y)



25.05.2017 16:09:57 TSI

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