ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Manavgat'ta Huzur Uygulaması

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:09
Manavgat'ta Huzur Uygulaması
Manavgat'ta Huzur Uygulaması

(Fotoğraflı)

Arif Kaplan
ANTALYA (İHA)- 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 6' kapsamında Manavgat'ta Jandarma sorumluluk bölgesinde 3 bin kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan aranması bulunan 16 kişi yakalandı.
Türkiye genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 6" gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında Manavgat'ta bir çok mahalle giriş çıkışlarında Jandarma ve Polis tarafından araçlar ve umuma açık mekanlarda şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan ve Jandarma Uyuşturucu köpeklerinin de katıldığı uygulamada 3 bin kişi ve bin 700 araç sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı. 3 aracın trafikten men edildiği uygulamada 45 gram esrar, 14 gram Kristal ele geçirildi. Ekiplerce umuma açık 50 işletme kontrol edilirken 1 işletmeye kumar oynatmaktan işlem yapıldı.
(AK-Y)

25.05.2017 16:09:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Suç örgütü &quot;Pervaneler&quot; ile ilgili iddianame kabul edildi
YEREL

SUÇ ÖRGÜTÜ "PERVANELER" İLE İLGİLİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Çocuklar doğa için koşacak
YEREL

ÇOCUKLAR DOĞA İÇİN KOŞACAK
Sınava hazırlanan öğrencilere seminer
YEREL

SINAVA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERE SEMİNER
Görme engelli Ömer, Antalyaspor üyesi oldu
YEREL

GÖRME ENGELLİ ÖMER, ANTALYASPOR ÜYESİ OLDU
Başkan Böcek ANTİKAD'ın konuğu oldu
YEREL

BAŞKAN BÖCEK ANTİKAD'IN KONUĞU OLDU
El emeği göz nuru ürünler Bahar Bahçesi Sergisi'nde
YEREL

EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLER BAHAR BAHÇESİ SERGİSİ'NDE
Başkan Tütüncü, Göçerler Mahallesi'nde
YEREL

BAŞKAN TÜTÜNCÜ, GÖÇERLER MAHALLESİ'NDE
orkuteli Halk Eğitim yılsonu sergisini açtı
YEREL

ORKUTELİ HALK EĞİTİM YILSONU SERGİSİNİ AÇTI
Antalya polisi Falez Bölgesinde denetim yaptı
YEREL

ANTALYA POLİSİ FALEZ BÖLGESİNDE DENETİM YAPTI
Büyükşehir'in 'Sosyal Kart' desteği sürüyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN 'SOSYAL KART' DESTEĞİ SÜRÜYOR
Döşemealtı'nda Ramazan coşkusu başlıyor
YEREL

DÖŞEMEALTI'NDA RAMAZAN COŞKUSU BAŞLIYOR
250 Motorcu Kumluca'da kamp yaptı
YEREL

250 MOTORCU KUMLUCA'DA KAMP YAPTI
Kırık telefon direği tehlike saçıyor
YEREL

KIRIK TELEFON DİREĞİ TEHLİKE SAÇIYOR
Büyük İskender'in alamadığı Termessos turistleri bekliyor
YEREL

BÜYÜK İSKENDER'İN ALAMADIĞI TERMESSOS TURİSTLERİ BEKLİYOR

&quot;Transferlerimizi çok iyi yapmamız gerekiyor&quot;
YEREL

"TRANSFERLERİMİZİ ÇOK İYİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"
Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesine Bilgisayar Laboratuvarı
YEREL

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİNE BİLGİSAYAR LABORATUVARI
&quot;Herkese en az 5 Twitter hesabı oluşturuldu&quot;
YEREL

"HERKESE EN AZ 5 TWİTTER HESABI OLUŞTURULDU"
Muratpaşa veznelerinde çiçek sürprizi
YEREL

MURATPAŞA VEZNELERİNDE ÇİÇEK SÜRPRİZİ
Manavgat'ta kalp sağlığı semineri düzenlendi
YEREL

MANAVGAT'TA KALP SAĞLIĞI SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Balkondan düşen Alman turist hayatını kaybetti
YEREL

BALKONDAN DÜŞEN ALMAN TURİST HAYATINI KAYBETTİ
Muratpaşa'nın camileri Ramazan'a hazır
YEREL

MURATPAŞA'NIN CAMİLERİ RAMAZAN'A HAZIR
Cahit Sıtkı Tarancı anıt heykeli açıldı
YEREL

CAHİT SITKI TARANCI ANIT HEYKELİ AÇILDI
Kepez'in camisi göz kamaştıracak
YEREL

KEPEZ'İN CAMİSİ GÖZ KAMAŞTIRACAK
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

EĞER ŞEFFAF POŞETLERE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...

 1
  • 2 Şeffaf tercih
  • 3 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 4 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!