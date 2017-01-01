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Talas'ta emlak vergisi mesaisi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2017 yılı 1. dönem emlak, çevre temizlik ve ilan-reklam vergilerinin ödemelerinin başladığını belirterek, vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlamak için hafta sonu ve akşam hizmet vereceklerini hatırlattı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 31 Mayıs'ta sona erecek vergi dönemi için vatandaşlara çağrıda bulunarak ödenen vergilerin hizmet olarak geri döndüğünü söyledi. Başkan Palancıoğlu, "Toplanan vergiler Talas'ı kalkındırmakta ve yatırımlar gerçekleştirilerek vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönmektedir. Bu nedenle emlak, çevre temizlik, ilan-reklam gibi vergilerin zamanında ödenmesi önemli. Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere yılda iki kez vergi dönemimiz bulunmaktadır. İlk taksit dönemi mayıs ayında sona ermektedir. Bu tarihin geçirilmesi halinde vatandaşlarımızın vergilerini cezalı ödemek zorunda kalacağını belirtmek isteriz. Veznelerimiz Cumartesi ve Pazar günü saat 09:00 ile 16:00 arasında, devam eden Pazartesi Salı ve Çarşamba günü ise akşam 19:00'a kadar hizmet verecektir. Vatandaşlarımız vergilerini veznelerimize gelerek ödeyebildikleri gibi posta çekiyle, kredi kartıyla, www.talas.bel.tr internet sayfamız üzerinden zahmetsizce ödeyebilirler." dedi.

Vergi ödemeye gelen vatandaşlara görevli personel tarafından sıcak-soğuk içecek ikram edilirken, mükelleflerin 234101 nolu posta çeki hesabı ve Vakıfbank'ın TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN numaralı hesabından ödeme yapabileceği kaydedildi.

(AÖ-Y)



25.05.2017 16:12:28 TSI

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