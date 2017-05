YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş'ten termik santral açıklaması

Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, termik santrallerin hammaddesi olan kömür rezervinin Trakya'da bol olduğunu, kurulacak termik santrallerin ülke ve bölgeye ciddi kar sağlayacağını söyledi.

İriş, Edirne İl Teşkilatında düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki ve Trakya'daki enerji kaynaklarını konu aldı. Trakya bölgesinde üretilen elektriğin yüzde 96 'sını doğalgaza bağlı olduğunu belirten İriş, "Her türlü çevresel düzenlemelere uyularak insan sağlığı için tüm tedbirler alınarak en son teknoloji kullanılarak yer altında atıl duran kömür kaynaklarımızın ekonomimize kazandırılması bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamış olacaktır" dedi.

Türkiye ve dünyada enerji üretimi konusunda kömürün kullanımına değinen İriş, "Dünyada elektrik üretiminde kömürün payına baktığımızda; Almanya' da yüzde 45, ABD de yüzde 40, Çin ve Hindistan'da yüzde 75'ler civarındadır. Ülkemizde ise elektrik üretiminde yerli kömürün payı ancak yüzde 12 kadardır" ifadelerini kulandı.



"Doğalgaz ithalatımızın yüzde 50'si Rusya'dan yapılıyor"

Doğalgaz ve Rusya ilişkilerini açıklayan İriş, "Bilindiği gibi en önemli ithalat kalemlerimiz; petrol, doğalgaz ve ithal kömür gibi enerji maddeleridir. Bu durum, ekonomik açıdan dışarıya aktarılan paranın yanı sıra ülkemizi enerjide dışa bağımlı hale getiriyor. Bu da dünyadaki her olaydan etkilenme anlamı taşımaktadır. Ülkemizin enerji güvenliği, dış politikada her değişimden etkilenmektedir. Mesela doğalgaza olan bağımlılığımız, ki (Doğalgaz ithalatımızın yüzde 50'si Rusya'dan yapılıyor) Rusya ile olan ilişkilerimizde hep aleyhimize olmuştur. Sonuç olarak güçlü bir ülke olabilmek için enerjide dışa bağımlılığı hızla azaltmalıyız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yerli kaynakların azami olarak kullanılması için çalışmalar başlattığını biliyoruz. Bu konuda yeni yöntemler geliştirilmektedir. Bu yöntemlerin en önemlisi yerli kömür kaynaklarının elektrik üretiminde kullanılmasını sağlamaktır" dedi.



"Trakya'da 4 bin civarında insanımıza iş imkânı"

Yerli kömürlerin çıktığı yerlerde elektrik üretiminde kullanılmasının çok ekonomik olduğunu belirten İriş, "Ülkemizde 15 milyar tonluk kömür rezervi olduğu tespit edilmiştir. Bu rezervler yoğunluklu olarak Kahramanmaraş, Eskişehir, Afyon ve Trakya bölgelerindedir. Bu bölgelerde termik santral fizibilite çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sıkı bir disiplinle takip edilip, hayata geçirildiğinde yılda 3,5 milyar dolar ülkemizin kazancı olacaktır. Yani, doğalgaza o kadar az para ödeyeceğiz. Kurulacak santrallerin ekonomik ömrünün 35 yıl olduğu düşünüldüğünde bu süre içerisinde ithalata 122 milyar dolar daha az ödeyeceğiz, demektir. Yani bu kadarlık servet yurt içinde kalmış olacaktır. Ayrıca sadece Trakya'da 4 bin civarında insanımıza iş imkânı sağlanmış olacaktır" dedi.



"Trakya'da elektriğin yüzde 96 'sı doğalgaza bağlı"

Trakya'da elektriğin yüzde 96 'sının doğalgaza bağlı olduğunu kaydeden İriş, "Ülke genelinde gerek üretim ve ticaret bakımından gerekse enerji tüketimi bakımında İstanbul'un ve Trakya'nın önemli bir payı vardır. Bu bölgenin ekonomik ticari hayatı için elektrik tedariki büyük önem taşımaktadır. Bu bölgede elektrik üretebilecek kaynaklar mevcut değildir. Trakya bölgesinde üretilen elektriğin yüzde 96 'sı doğalgaza bağlıdır. Söz konusu bağımlılık, doğalgaz santrallerinin yüksek maliyetle çalışmasına sebep olmaktadır. Bölgemizde elektrik üretiminin sadece doğalgaza bağımlı olması ülkemizde enerji güvenliği açısından da yüksek bir risk oluşturmaktadır. Sonuç olarak Trakya bölgesi elektriğin yoğun tüketildiği, talebin hızla arttığı bir bölgedir. Ancak güvenilir enerji kaynağının aynı ölçüde sağlanamadığı da bir gerçektir" şeklinde konuştu.



"Çevrenin, suların, havanın temizliği hayati önem taşır"

İriş son olarak sözlerini şöyle devam ettirdi; "Ülkemizde özellikle ve ivedilikle Trakya bölgemizde enerji bağımlılığını hızla azaltmak için adımlar atılmalıdır. Bu adımların başında kömür rezervlerinin enerji üretimine açılması gelmektedir. Böylesine önemli bir ülke meselesinde bazı kuruluşların aleyhte kampanyalar yapmaya çalıştıkları görülmektedir. Bir de perde arkasında ne gibi engelleyici lobi faaliyetleri var, o da ayrı bir konu. Pek tabii ki çevrenin, suların, havanın temizliği hayati önem taşır. Kirletici, dengeyi bozucu faaliyetler hepimizi rahatsız eder. Ve de karşısında dururuz. Ancak bugün linyit kömürü kullanacak santrallerde Avrupa Birliğinin 'Entegre kirlik önleme ve kontrol yönetmeliği' için 2006 da yayınlanan referans dokümanda kömürden elektrik üretimi için önerilen sistemler en iyi teknikler arasında olduğu uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Netice olarak hem ülkemizin hem de Trakya bölgemizin elektrik arz güvenliğinin sağlanması için yerel kaynakların işletilip, ekonomimize kazandırılması çok önemlidir. Bu projelerin gerçekleştirilmesi en az 5 yıllık bir yatırım süresi gerektirdiği düşünüldüğünde ne kadar aciliyet kesp ettiği ortadadır"

25.05.2017 16:13:13 TSI

