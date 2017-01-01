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'Hayatlar Solmasın' ekibinden karma sergi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesi Hayatlar Solmasın Madde Bağımlılığı Danışma Merkezi danışanlarının hazırladığı karma sergi büyük beğeni topladı.

Edremit Halk Eğitim Merkezi ve Van Alışveriş Merkezi'nde halkın beğenisine sunulan sergiye Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yakup İmren, tedavi gören danışanlar da katıldı. Burada konuşan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yakup İmren, serginin önemine değinerek, "Danışanlarımız sanat atölyesi sayesinde danışma merkezimize daha istekli geldikleri ve bu nedenle tedavi sürecinde daha faydalı olduğu, ahşap, seramik, ebru sanatı, takı tasarım resim gibi çalışmalar yaparak beceri kazanıp rehabilite olmaları tedaviyi sürdürebilmeleri açısından önemli oldu" dedi.

(MSA-Y)



25.05.2017 16:17:59 TSI

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