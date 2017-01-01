Gürsu'da camiler ramazana hazırlanıyor
(Fotoğraflı)
Süleyman Aydın
BURSA (İHA) - Bursa'nın Gürsu Belediyesi, ramazan dolayısıyla ilçedeki camileri temizliyor.
Gürsu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, camileri ramazana hazırlıyor. Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Manevi duyguların en yoğun yaşandığı ramazan süresince halkımızın ibadetlerini yapacakları camilerimizi temizliyoruz. Ramazan ayının ülkemiz ve bütün İslam alemi için barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi.
(MŞ)
25.05.2017 16:18:42 TSI
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