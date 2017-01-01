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Resim sergisinden elde ettikleri geliri şehit ailelerine bağışladılar



(Fotoğraflı)



Onur Erden

SİVAS (İHA) - Sivas'ta Lütfü Fikret Tuncer ortaokulu öğrencileri açtıkları resim sergisinden elde ettikleri geliri şehit ailelerine bağışladı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde 140 resmin yer aldığı sergi açan öğrenciler bu sergiden elde ettikleri geliri bağışlamak için Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Mustafa Hızal ile bir araya gelen öğrenciler sergiden elde ettikleri bin 500 liralık geliri şehit ailelerine bağışladı.

Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal onur verici bir ortamda olduklarını belirterek,''Bizler vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını veda eden aziz şehitlerimizin ailelerine dernek olarak maddi ve manevi her zaman yanlarındayız. Lütfü Fikret Tuncer Ortaokulu müdürünün öğretmenlerinin ve öğrencilerinin bu konuda duyarsız olmadıklarını, şehitlerimizin geride kalanlarına sahip çıkılması gerektiğini gördük. Kurumumuza yapmış oldukları bağışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum''dedi.

Lütfü Fikret Tuncer Ortaokulu Müdürü Veysel Turap Atatürk Kültür Merkezi'nde öğrencilerin yaptıkları resimlerin sergilendiğini söyleyerek,''Amacımız buradaki öğrencilerimizin yaptığı resimlerin satışını gerçekleştirmek ve elde edilen gelirleri şehit ailelerine bağış yapmak. 140 tane resim sergilendi ve bunun yarısından fazlası da velilerimiz ve gelen misafirlerimiz tarafından alındı ve bin 500 TL gelir elde edildi''diye konuştu.

(UY-Y-)



25.05.2017 16:22:53 TSI

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