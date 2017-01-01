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İsmet İnönü İlkokulu öğrencilerinden yıl sonu resim sergisi



(Fotoğraflı)



Mustafa Özdemir

SAKARYA (İHA) - Sakarya Adapazarı İsmet İnönü İlkokulu öğrencileri, yıl boyunca yaptıkları resim çalışmalarından oluşan bir sergi düzenledi. Düzenlenen sergiye, hem protokol üyeleri, hem de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İsmet İnönü İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen ve kokteyl de verilen sergiye Adapazarı Milli Eğitim Şube Müdürü Sedat Aydın, okul müdürleri, Hızırtepe Mahalle Muhtarı Bedri Arslan, Okul Aile Birliği Başkanı Birol Okutan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergide, 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin yaptığı, çağdaş sanat ressamlarına ait resim çalışmaları ile, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin hazırladığı tuval çalışmaları sergilendi. Okul Müdürü Vedat Köse, yıl boyunca gösterdikleri çaba ve ortaya çıkardıkları güzel eserlerinden dolayı öğrencilerine teşekkür ederek, öğrencilerine bu becerileri kazandıran Resim Öğretmeni Büşra Bulut'a da çiçek takdim etti. Köse, konuşmasında çocukların eğitiminde görsel zekanın önemini vurgulayarak resim çalışmalarına bu bağlamda çok önem verdiğini ve çalışmaların gelecek yıllarda da devam edeceğini belirti.

(MÖ-RFK-Y)



25.05.2017 16:26:43 TSI

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