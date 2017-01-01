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Yeşilköy Çok Amaçlı Salon hızla yükseliyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi tarafından Yeşilköy Mahallesinde yapımına başlanan Çok Amaçlı Salon inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Şehzadeler Belediyesi tarafından geçtiğimiz Mart ayı sonunda temeli atılarak inşaat çalışmalarına başlanan Yeşilköy Mahallesi Çok Amaçlı salonunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yeşilköy Mahallesi Çok Amaçlı Salon inşaatının yeni eğitim öğretim yılı başında tamamlanarak hizmete açılacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Geçtiğimiz Mart ayında temelini attığımız Yeşilköy Mahallesi Çok Amaçlı Salonun inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yapımı tamamlandıktan sonra hem öğrenci kardeşlerimiz hem de mahalle halkımızın kullanabileceği modern bir Çok Amaçlı Salonu halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Şuan kaba inşaat çalışmaları devam eden Çok Amaçlı Salonumuz Toplamda 565 metrekare kapalı alanda yapılacak olan projemiz, Betonarme + Çelik konstrüksiyon olarak yapılacak. 432 m2'lik salon, 16 m2'lik bayan tuvaletleri bölümü, 16 m2'lik erkek tuvaletleri bölümü, her biri 21 m2olan 2 adet giyinme odası ve 30 m2giriş holü olacaktır. Çatısı çelik konstrüksiyon olacak binamızda çatı örtüsü sandviç panel olarak uygulanacaktır. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından nasip olursa Yeşilköy Mahallesi Çok Amaçlı Salonu'muzu önümüzdeki yeni eğitim- öğretim yılı başında açarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. Yeşilköy Mahallesinde yapımı devam eden Çok Amaçlı Salon projesinin aynısından Hacıhaliller Mahallesine' de yapılacağını ifade eden Başkan Çelik, Hacıhaliller Mahallesine yapılacak olan Çok Amaçlı Salon'un temelini Ramazan ayı içerisinde atmayı hedeflediklerini belirtti.

(AY-Y)



25.05.2017 16:26:52 TSI

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