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Çocuklar doğa için koşacak



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Zeytinpark'ta çocuklar doğa için koşacak.

Antalya kent merkezinin en büyük yeşil alanı Zeytinpark, Antalya halkıyla buluşmaya devam ediyor. "Doğada öğren", "Doğa akademisi", yürüyüş etkinlikleriyle okul öncesi ve ilkokul çocukları ve gençlere açılan Zeytinpark, çocuk koşusuyla çocukların nefes alacağı yer haline geldi.



Çocuklara hediye ve madalya

Antalya Zeytinpark A.Ş ile Caretta Sports Events'in düzenlediği 2'inci Doğa İçin Kostümlü Çocuk Koşusu, 28 Mayıs Pazar günü 11.00 - 14.00 saatleri arasında Zeytinpark'ta yapılacak. Kostümlü çocuk koşusu etkinliğinde, 4-12 yaş grubu çocuklar yaş grubuna göre 200, 400, 800, bin 200 metre mesafelerinde koşacak.



Oyunlar eşliğinde eğlence

Koşuya katılacak bütün çocuklara madalya verilecek etkinlikte, çocuklar oyunlar eşliğinde eğlenecek. Etkinliğin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtılacak. Kostümlü Çocuk Koşusu, önümüzdeki yıllarda da Zeytinpark'ta düzenlenecek.

(SÇ-SÇ-Y)



25.05.2017 16:27:14 TSI

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