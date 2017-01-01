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Cizre Belediyesi 250 kişilik iftar çadırı kuruyor

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:27
Cizre Belediyesi 250 kişilik iftar çadırı kuruyor

Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre Belediyesi Ramazan ayı boyunca Kırmızı Medrese arkasında kuracağı iftar çadırında her gün 250 kişiye iftar yemeği verecek.
Cizre Belediyesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Belediyemiz Ramazan Ayı hazırlıkları kapsamında iftar çadırı kuruyor. Ramazan Ayı boyunca Kırmızı Medrese arkasında kurulacak olan 250 kişilik iftar çadırında her iftar vakti vatandaşların hizmetinde olacaktır. Kurulacak olan çadırda vatandaşlara her gün üç çeşit yemek ve tatlı çeşitlerinin ikram edilecek" denildi.
(AY-MP-Y)

25.05.2017 16:27:40 TSI
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