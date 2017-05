YEREL HABERLER / ŞIRNAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Cizre Belediyesi 250 kişilik iftar çadırı kuruyor

Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre Belediyesi Ramazan ayı boyunca Kırmızı Medrese arkasında kuracağı iftar çadırında her gün 250 kişiye iftar yemeği verecek.

Cizre Belediyesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Belediyemiz Ramazan Ayı hazırlıkları kapsamında iftar çadırı kuruyor. Ramazan Ayı boyunca Kırmızı Medrese arkasında kurulacak olan 250 kişilik iftar çadırında her iftar vakti vatandaşların hizmetinde olacaktır. Kurulacak olan çadırda vatandaşlara her gün üç çeşit yemek ve tatlı çeşitlerinin ikram edilecek" denildi.

