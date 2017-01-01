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Yenice turizm hamlesinde iddialı

- Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı:

- "Yenice'yi Safranbolu, Amasra üçgeni olarak kendimizi katmak istiyoruz"



(Fotoğraflı)



Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı Köykent-Seyir Terasında başlatılan çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Yenice Belediyesi ile Sırtçantam Gezi Kültür Dergisi işbirliği ile 2,5 yıldır sürdürdüğü 'Doğa Yenicedir' turizm tanıtım çalışmaları ile ilgili Seyir terasında gazetecilerle bir araya geldi.

Başkan Çaylı, sahip oldukları eşsiz doğa potansiyeli ve devam eden proje ve tanıtım çalışmalarından sonra Türkiye'de doğa turizminde iddialı konuma geleceklerini söyleyerek, Yenice'yi, Safranbolu ve Amasra üçgeni içersinde yer almasını sağlamak olduğu kaydetti.

Başkan Çaylı, Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yüzölçümünün yüzde 71'i ormanlarla kaplı olan Türkiye'deki birinci il'in Karabük, yine yüzölçümünün yüzde 86'sı ormanlarla kaplı olan Türkiye'de birinci ilçenin Yenice olduğunu belirterek, " Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Avrupa'da flora ve fauna bakımından acil korunması gereken 100 sıcak nokta belirleniş ve bu noktalardan 9 tanesi Türkiye'de olup, bunlardan biri de Yenice ormanlarıdır. Tüm doğa aktivitelerini gerçekleştirilebileceğiniz böyle eşsiz bir doğa potansiyeline sahibiz. Tüm bu potansiyel ve avantajlarımızı göz önüne aldığımızda gelecek turizmde diyor ve belediye olarak altyapı ve tanıtım çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Altyapı açısından önceliği konaklama sorununa verdik ve Yenice Orman İşletmesi'nden kiraladığımız 68 dönümlük bir alana restaurant, kır kahvesi ve 30 adet bungalov evden oluşan bir kompleks inşaatımızın büyük kısmı bitti. 68 dönüm arazi içersinde şuan bungalov evlerimizin yapımları sürüyor. İnşallah 2018 yılının ilk aylarından 20 adet evimiz bitmiş olacak. Hizmete açma noktasında değerlendiriyoruz. Bu projenin tamamının bitmesi için şuan ekonomik kaynağı bulup bulamayacağımız noktasında net bir fikrimiz yok. Tamamlar mıyız 30 eve tamamlayabiliriz. BAKKA'dan yaptığımzı proje sonrası 1 milyon TL aldık. BAKKA'dan aldığımız 1 Milyon TL ile yarın ihaleye çıkacağız. Zaten burada çalışmaların büyük kısmını tamamladık. Yolumuzda sıcak asfalt yapılacak ve ulaşım daha rahat olacak. Yenice'yi, Safranbolu ve Amasra üçgeni olarak bunun içine katmak istiyoruz. Yenice'nin geleceğini doğa turizmden gördüğümüzü ilan etmiştik. Bunun için bu çalışmalarımızı yapmaya gayret ediyoruz. Tamamen bitirmeyi hedeflediğimiz kompleksin Türkiye'de alanında örnek bir proje olacağına inanıyoruz. Adından söz ettirecek bu tesisi yapmak bu gururda bize nasip olmuşsa bu projeye destek ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Köykent ve seyir terası projesi tamamlandığında, parmakla gösterilecek, oksijen, doğa ve yeşilliğin bütünleştiği bir ' Turizm Kenti' olacak. Buraya yapılan seyir terasından ilçemizin 10 mahallesi 8 köyü aynı anda izlenebilecek." dedi.

Yenice Belediyesi'nin turizm çalışmalarını yürüten İsmail Şahinbaş ise yapılan doğa turizmi adına yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Toplantıdan sonra Belediye Başkanı Zeki Çaylı basın mensuplarına tesisi gezdirdi.

(ÇU-YE-Y)



25.05.2017 16:28:22 TSI

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