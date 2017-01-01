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Çaldıran'da şehitler için mevlit okutuldu



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VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2016 yılında ilçede şehit olan güvenlik görevlileri için mevlit verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı verilen mevlit programında bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, "Bu ülkeye tuzak kuranların sonu hep hüsrandır. Allah İslam âlemine sancaktarlık yapan Türkiye Cumhuriyetinin düşmanlarına fırsat vermeyecektir. Vatanımıza hep birlikte sahip çıkalım. Rabbim bizi başta Peygamber Efendimiz (SAV) olmak üzere, tüm şehitlerimizin şefaatine nail etsin inşallah. Bu vatan bizim, kendini bilmez terörist gruplarına bırakmayız. Bizler her zaman demokrasinin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu kadim topraklarda çok büyük sınavlar verdik. En son sınavı da 15 Temmuz günü milletçe verdik. Kardeşliğimiz birliğimiz ve beraberliğimiz devam ettikçe kimse bize ve ülkemize kötülük yapamaz. Anadolu topraklarında huzur, afiyet kardeşlik ve dayanışma içerisinde yaşamamızın devamı için dualar edilecek. Rabbim hem şehitlerimize rahmet etsin hem de geleceğimize, insanımıza sıhhat, selamet ve huzurlu günler nasip etsin" dedi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Çaldıran Jandarma Komutanlığı tarafından verilen mevlide Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, 1. Hudut Tabur Komutanı Yarbay Ramazan Çokkıyak, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Koç, İlçe Emniyet Amiri Savaş Ertürk, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı

(EKİP-ŞAK-Y)



25.05.2017 16:28:39 TSI

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