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MESKİ Anamur'da çalışmalarını sürdürüyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), Anamur ilçesi Halkalı Yaylası'nda içme suyu sorununu giderdi.

MESKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde yürütülen içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu alt yapı çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Anamur ilçesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Halkalı Yaylası'nın içme suyu sorununu ortadan kaldırdı. Yaylanın içme suyu sorununu gidermek için 28 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı döşeyen ekipler, vatandaşların bu konudaki mağduriyetlerini giderdi.

35 yıldır suları olmadığı için, kuyu suyu veya katırlarla uzak su kaynaklarından içme suyunu karşılayan bölge halkı, suya kavuşmalarından dolayı yetkililere teşekkürlerini iletti.

(KRY-Y)



25.05.2017 16:30:12 TSI

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