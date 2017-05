YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mardin'de Trabzon rüzgârı

MARDİN (İHA) - Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün hayali olan projenin hayata geçirilmesiyle 3 gün önce 100 kişilik kafile Mardin'e gelen Trabzon heyeti, tarihi kentte kardeşlik temaslarını sürdürüyor.

Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün hayalinin gerçekleştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında, Trabzon'dan kente gelen heyet, Midyat ve Hasankeyf'i ziyaret etti. Mardin Trabzonsporlular Derneği Başkanı İbrahim Aydın ile Trabzon Artvinliler Derneği Başkanı Ahmet Külekçi'nin himayelerinde devam eden Midyat ve Hasankeyf ziyaret programı kapsamında otobüslerle Midyat'a geçen kafile, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin ve kamu kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Estel Meydanı'nda Midyatlı vatandaşlarla bir araya gelen heyette bulunanlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu, Meydan'da Karadeniz yöresine ait horon ile Güneydoğu bölgesine ait halaylar eşliğinde folklor gösterilerinde bulunan ekiplerin gösterisi Midyatlı vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Trabzon ekibini Midyat'ta ağırlamanın heyecanını yaşayan Midyatlılar, misafirlerine gösterdiklerini sıcak karşılamanın ardından ilçenin

Tarihi ve turistik mekanlarına yapılan ziyaretlere eşlik etmeleri dikkat çekti. Misafirlerine çeşitli ikramlarda bulunan Midyatlılar, Mardin-Trabzon arasında kurulan kardeşlik köprüsüne vesile olanlara teşekkür ederek, her iki şehrin arasındaki dostluk köprüsünün yeni buluşmalar ve karşılıklı yardımlaşmalarla desteklenmesi gerektiği görüşünde birleşti.

Trabzon- Mardin kardeşliğinin özellikle son dönemde her iki şehre ait kafilelerin gerçekleştirdiği karşılıklı ziyaretlerle sağlam temellerle kurulduğuna işaret eden Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, bu vesileyle Trabzon ekibini Midyat'ta ağırlıyor olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Trabzon heyetinin Midyatlılar tarafından büyük heyecanla karşılandığını, bunun Midyatlıların yüzüne yansıyan tebessümden okumanın da mümkün olduğuna işaret eden Tekin, "Kuzey ile Doğu'nun buluşmasını gerçekten çok güzel. Aslında bu iki farklı kültür gibi görünse de aynı elin iki parmağı, aynı ağacın iki meyvesi gibi görmek gerekiyor. Bizler Midyatlılar olarak, hemşerilerimizle birlikte Trabzonlu kardeşlerimizi burada ağırlıyor olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bundan hepimiz büyük gurur duyuyoruz. İnşallah bu karşılıklı ziyaretler daha da pekişip devam edecek ve sadece Trabzon ile Mardin arasında da sınırlı kalmayacaktır. İnşallah bizler de kardeşlerimizi Trabzon'da ziyaret edeceğiz. İnşallah bu dostluk ve kardeşlik köprüsü gitgide büyüyecek, gelişecek ve yeni kardeşlikler için model olup sinerji yayacaktır" dedi.

Trabzon Artvinliler Derneği Başkanı Ahmet Külekçi ise, kadim şehir Mardin'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Trabzon halkının selamını getirdik. Kardeşlik Köprüsü Projesi kapsamında geldik. Midyat'ta olmaktan ve burada ağırlanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler bu bölgeye yeni gelmiyoruz. Şahsen ben ve arkadaşlarım 2013 yılından bu yana Mardin'e defalarca gelip gidiyoruz. Burada gördüğümüz sağlam kardeşliğimizi Trabzon'daki kardeşlerimize anlatıyoruz. Trabzon'da Mardin için duyulan heyecan da tıpkı bugün Mardinli, Midyatlı kardeşlerimizin duyduğu heyecandan yaşadığı mutluluktan farklı değildir. Bizler kardeşliğimizin gereğini yapmak zorundayız. Bunu sadece kuru ziyaretlerle sınırlı tutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Mardin'i Trabzon'da, Trabzon'u Mardin'de hatırlatacak şeylere imza atıyoruz belki ama bunu daha farklı aktivitelerle destekleyip, büyütmemiz, geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için her iki şehrimizin yöneticilerinin de idarecilerinin de işadamlarının da katkıda bulunmaya devam edeceğine inanıyoruz. Trabzon-Mardin arasındaki bu sağlam kardeşlik, düşmanları çatlattığı gibi, dostlara ve kardeşlere güven veriyor. Bizim amacımız kardeşliği pekiştirmek olabildiğince bu hukuku yaymaya devam etmektir. Bu konuda gerek Kızıltepe'de gerek Mardin'de ve gerekse de bugün Midyat'a bizlere gösterilen sıcak misafirperverlik ne kadar da doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösteriyor bizlere. Ben bütün kafilemiz adına sıcak gönüllerini bizlerden esirgemeyen, tebessümleriyle içimizi ferahlatan bütün Mardinli hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mardin Trabzonsporlular Derneği Başkanı İbrahim Aydın ise Trabzon Mardin kardeşliğinin her iki şehrin insanları arasında her geçen gün yara almayacak bir şekilde güçlendiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bizler Mardinliler olarak, kardeş Trabzonluları Mardin'de misafir ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Mardinliler olarak bir süre önce Trabzon'daydık, orada yaşadığımız güzellikleri burada ifade etmekte zorlanıyoruz. Bizlerde bu kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmenin çabası içerisindeyiz. Bizim bir tek gayemiz var. Bu millet, her zaman kardeşlikten ve birlikte yaşama erdemliğinden yanadır. Bunu hem Trabzon'da, Hem Mardin'de, Hem Kızıltepe'de hem de bugün Midyat'a bir kez daha görüyoruz. Bu milletin arasına girmek isteyenler asla bu konuda başarılı olamayacaklardır. Bunu bir kez daha yaşayarak görüyor olmak bizi mutlu etmeye yetiyor. Halayımızla, horonumuzla, biz birlikteyiz. Dün Trabzon'daydık, Bugün Midyat'ta. İnşallah bu güzellikler, diğer komşu şehirlerimizin farklı bölgedeki şehirlerle kuracağı yeni köprülerle devam edecektir. Bizler bugün ne kadar Mardinli isek, bir o kadar da Trabzonluyuz, Trabzonlular da bugün Mardinlidir, Midyatlıdırlar. İnşallah bu hep böyle güçlenerek devam edecektir."

