ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kahramanlar Offroad Kulübü Rize'de birinci oldu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:31
Kahramanlar Offroad Kulübü Rize'de birinci oldu
Kahramanlar Offroad Kulübü Rize'de birinci oldu

(Fotoğraflı)

Muhammet Özer
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Türkiye Ulusal Offroad Şampiyonası 2. ayak yarışına katılan Kahramanlar Offroad Kulübü birinci oldu.
2017 Türkiye Offroad Şampiyonası ikinci yarışı 20-21 Mayıs tarihlerinde Ardeşen Offroad Kulübü (ARDOFF) tarafından Çaykur ve Spor Toto katkılarıyla Rize'de organize edildi.
Yoğun ilginin olduğu yarışlarda; Sınıf 1. Kategorisinde Kahramanlar Offroad Kulübü pilotlarından Ömer Kundakçı-Servet Gül birinci oldu.
Birincilik kupasıyla Kahramanmaraş'a dönen Kahramanlar Offroad Kulübü pilotlarından Ömer Kundakçı-Servet Gül, ileriki tarihlerde yapılacak yarışlarda Kahramanmaraş'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini söylediler.
(OZR-Y)

25.05.2017 16:31:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Şirikçi: &quot;Yeni dönem Türkiye için büyük fırsat&quot;
YEREL

MÜSİAD KAHRAMANMARAŞ ŞUBE BAŞKANI ŞİRİKÇİ: "YENİ DÖNEM TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK FIRSAT"
İhtiyaç sahipleri için &quot;Onikişubatlım Kart&quot; Dönemi
YEREL

İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN "ONİKİŞUBATLIM KART" DÖNEMİ
Kahramanmaraş'tan Cerablus'a ramazan yardımı
YEREL

KAHRAMANMARAŞ'TAN CERABLUS'A RAMAZAN YARDIMI
KSÜ'de mezuniyet töreni
YEREL

KSÜ'DE MEZUNİYET TÖRENİ
Evli, mutlu, çocuklu ve artık mezunlar
YEREL

EVLİ, MUTLU, ÇOCUKLU VE ARTIK MEZUNLAR
Başkan Erkoç'tan çorba ikramı
YEREL

BAŞKAN ERKOÇ'TAN ÇORBA İKRAMI
İnşaat sektörünün anayasası değişiyor
YEREL

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ANAYASASI DEĞİŞİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

EĞER ŞEFFAF POŞETLERE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...

 1
  • 2 Şeffaf tercih
  • 3 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 4 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!