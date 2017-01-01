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Kahramanlar Offroad Kulübü Rize'de birinci oldu



(Fotoğraflı)



Muhammet Özer

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Türkiye Ulusal Offroad Şampiyonası 2. ayak yarışına katılan Kahramanlar Offroad Kulübü birinci oldu.

2017 Türkiye Offroad Şampiyonası ikinci yarışı 20-21 Mayıs tarihlerinde Ardeşen Offroad Kulübü (ARDOFF) tarafından Çaykur ve Spor Toto katkılarıyla Rize'de organize edildi.

Yoğun ilginin olduğu yarışlarda; Sınıf 1. Kategorisinde Kahramanlar Offroad Kulübü pilotlarından Ömer Kundakçı-Servet Gül birinci oldu.

Birincilik kupasıyla Kahramanmaraş'a dönen Kahramanlar Offroad Kulübü pilotlarından Ömer Kundakçı-Servet Gül, ileriki tarihlerde yapılacak yarışlarda Kahramanmaraş'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini söylediler.

(OZR-Y)



25.05.2017 16:31:43 TSI

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