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Genel Müdür Coşkun muhtarları ağırladı



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Yunusemre ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarını ağırladı.

Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, dernek yönetimi ve mahalle muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Coşkun'u ziyaret etti. Ziyarette mahalle muhtarları, şimdiye kadar mahallelerinde yapılan çalışmalar için Genel Müdür Coşkun'a teşekkür etti. Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, mahallelerde yürütülen çalışmalar nedeniyle mahallede yaşayan vatandaşların da çok mutlu olduklarını bundan sonraki süreçte de yatırımların aynı hızda devam edeceğini bildiklerini ifade etti. Pehlivan, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun, bizlere ve mahallelerimize yardım ve desteklerini esirgemiyorlar. Onlara istediğimiz zaman ulaşıp, görüşebiliyoruz. Sağ olsun Yaşar Bey bizleri makamında kabul etti. Bizler, Yunusemre Mahalle Muhtarları olarak yapılan hizmetler için kendilerine teşekkür ettik. Mahallelerimizde gerekli altyapı çalışmaları yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor. 2017 yılında yapılacak hizmetlerle ilgili de istişarelerde bulunduk" dedi.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, il genelinde büyük yatırımlara imza attıklarının altını çizerek, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için yoğun uğraşlar veriyoruz. İl genelinde olduğu gibi Yunusemre ilçemizde ve mahallelerimizde önemli yatırımlara imza attık ve atmaya da devam edeceğiz. Dernek Başkanımız Bedriye Pehlivan'a, dernek yönetimine ve mahalle muhtarlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

(AY-Y)



25.05.2017 16:32:15 TSI

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