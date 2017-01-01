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Bartın'da öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın'da, Türk Hava Kurumu Bartın Şubesi ile Atatürk İlkokulunun işbirliğiyle geleneksel Uçurtma Şenliği düzenlendi.

Yoğun ilginin olduğu uçurtma şenliğinde, öğrenciler gönüllerince eğlenirken uçurtmalarını gökyüzüne çıkarabilmek için birbirleriyle yarıştı. Her renk uçurtmanın yer aldığı gökyüzü seyredenlerin büyük beğenisini topladı. Merkeze bağlı Ağdacı da düzenlenen şenlikte öğrenciler, gökyüzünü birbirinden renkli uçurtmalarla süslendi. Şenliğe; THK yetkileri, idareciler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Etkinlikle ilgili bilgiler veren Atatürk İlkokulu Müdürü Kadir Uğur; "Atatürk İlkokulu olarak 3 yıldır bu etkinliği sürdürüyoruz. Bundan sonrada sürdürmek istiyoruz. Okul olarak aldığımız kararla sosyo-kültürel faaliyetler kapsamında bu tür etkinliklere önem veriyoruz. Amacımız öğrencilerimize eğlenceli bir şekilde Türk havacılığını sevdirmek ve onların eğlenceli bir şekilde birlik ve beraberliğini saplamak" dedi.

Türk Hava Kurumu olarak Bartın'da sık sık gençlerle bir araya geldiklerini söyleyen THK Bartın Şube Başkanı Sabri Aktaş DA; "Türk Hava Kurumu olarak (THK) Atatürk İlkokulunun düzenlediği uçurtma şenliğine katıldık. Okul müdürümüzü başta olmak üzere öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. THK yönetimi olarak bu etkinliğe destek oluyoruz. THK olarak havacılık faaliyetlerimizi merkezlerimizde sürdürüyoruz. Böyle bir ortamda Bartın'da da bu yıl bunu sürdürebilmeyi gönül isterdi. Bu konuda tabi yer çok önemli. Pilotlarımızın kalkış yapabileceği bir yer olması lazım. Yer seçimi yapılamadığı için bunu gerçekleştiremedik. Ancak THK gençlere destek olmak için çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Bartın Şubesi olarak bizler de Bartın'daki gençlerimizi öğretmenleriyle birlikte eğitim kurslarına gönderiyoruz ve onların havacılık faaliyetlerine katılmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

(AY-RFK-Y)



25.05.2017 16:32:30 TSI

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