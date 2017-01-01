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Başkanı Alıcık Ramazan ayını kutladı



(Fotoğraflı)



Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Alıcık, mesajında İslam aleminin heyecanla beklediği, bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret ayı olarak bilinen 11 ayın Sultanı Ramazan ayına girildiğini hatırlatarak şunları kaydetti: "Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini barındıran Ramazan Ayı, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son ayetlerinin yeryüzüne indiği mucizelerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği günlerdir. 11 ayın sultanı Ramazan ayı o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl 7'den 77'iye herkes tarafından sabırsızlıkla beklenirken, gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler. Tasa sevince, hüzün ise neşeye dönüşür. Ramazan Ayına girmemiz vesilesiyle rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu ayda, başta Nazillili hemşerilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum"

(AS-MB-Y)



25.05.2017 16:32:35 TSI

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