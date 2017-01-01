YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Su sektörünün devleri Gaziantep'te buluşuyor

Su sektörünün devleri Gaziantep'te buluşuyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Şişelenmiş Su ve İçecek Üreticileri Derneği'nin (SUDER) yöneticileri, Gaziantep'te bir araya gelecek. Toplantıda, su ve gazlı içecek sektörünün yüzde 70'ini temsil eden marka firmaların başkan ve yöneticiler, sektörün geleceğiyle ilgili kararların alınacak.

SUDER Başkanı Serdar Seyhanlı başkanlığındaki derneğin yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep'te toplanacak. Toplantıda, sektörün sorunları ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde masaya yatırılacak. Köksan Yönetim Kurulu Başkanı Asım Kökoğlu'nun daveti ile Gaziantep'te gerçekleştirilecek toplantıda farklı illerden gelecek dernek yöneticileri Gaziantep'i yakından tanıma ve gezme fırsatı bulacak. Kökoğlu, toplantıyı Gazi şehre taşımış olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "SUDER, ülkemizde faaliyet gösteren 36 kurumsal marka ve firmanın oluşturduğu su ve gazlı içecek sektörünün öncü firmaları ve köksan'nın tedarikçi firma olarak yer aldığı önemli bir sivil toplum örgütü. Sektöründe bir dünya markası olan Köksan'da bu markalardan birisi. Dolayısıyla geçmiş yıllarda da, birbirinden değerli sektör temsilcilerini Gaziantep'te ağırlamıştık. İkinci kez bu toplantıyı Gazi şehrimizde yapıyor olmaktan dolayı son derece gururluyuz. Misafirlerimizi Gaziantep'te en iyi şekilde ağırlayacağız. Ayrıca, sektörle ilgili mesajları da Gaziantep'ten vermiş olmakta bizim için ayrıca önem taşıyor" dedi.

Kökoğlu, SUDER yöneticilerinin, Köksan'ın pet resin, pet preform, pet levha ve pet şişe ve kapak fabrikalarını yerinde görme imkanı da bulacağını ve ikinci faz üretim planları hakkında da bir sunum yapacaklarını da ifade etti. Toplantıya, SUDER'in Gaziantep zirvesine Dernek Başkanı Serdar Seyhanlı ile birlikte Yönetim Kurulunda yer alan İsmail Özdemir, Kürşat Apan, Hüseyin Karamehmetoğlu, Tuna YavuzSüleyman Kandemir, Suder Genel Koordinatörü Tuğba Eracar ve diğer sektör temsilcileri katılacak.

(SD-Y)



25.05.2017 16:32:54 TSI

NNNN

