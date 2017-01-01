YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çakır, turizmin gelişmesi için komisyon kurulmasını önerdi

Çakır, turizmin gelişmesi için komisyon kurulmasını önerdi



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, ilçede turizmin gelişmesi için komisyon kurulması önerisinde bulundu.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır sahil bandında bulunan bir kafede basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kdz. Ereğli'nin ihtiyacı olan ilk, orta ve lise ile ilgili 8 ayrı okulun yatırım programına alındığını açıklayan Çakır, 2018'de tamamen tekli eğitime geçileceğini ifade etti. Çakır konuşmasında "Kepez Mahallesi Solakköyü Yolayrımı'na bir ilkokul, Erdemir İlköğretim Okulu karşısı Kavaklık Mahallesi'ne (Cemevi yanına) bir ilkokul, Cumhuriyet Ortaokulu'na 24 derslikli bir ek bina, İzmirlioğlu İlköğretim Okulu'na 12 derslikli bir ek bina, Gülüç Vesile Dikmen Ortaokulu'nda ki 6 derslikli okulun yıkılıp 24 derslikli ortaokul yapımı, Ereğli Lisesi binasının yıkılıp yeniden yapım işi, Kırmacı'ya yeni Anadolu Meslek Lisesi binası, Orhan Oğuz İlköğretim okulu bahçesine bağımsız bir anaokulu, Eski İstasyon Caddesi Turgut Reis İlkokulu önüne Tat Anaokulu ve çok amaçlı salon ve Kepez'e Hasan Şahin Anaokulu 2018 yılı içerisinde bitirilip, hizmete girecek. Bu okullarımızla birlikte Ereğli 2018'de tamamen tekli eğitime geçiş yapmış olacak" dedi.



Çakır "en önemli sorunumuz işsizlik"

Kdz. Ereğli ilçesinde en önemli sorunların başını işsizliğin çektiğini belirten Çakır, bu sorunun turizm ile çözülebileceğini anlattı. Kdz. Ereğli'de sağlık, doğa, marina ve sanayi turizminin yanı sıra spor faaliyetleri ve yeni sanayi tesisleri yeni istihdam alanlarının sağlanabileceğine vurgu yapan Çakır, " Ereğli'de bir limanımız var. Nakliye de en ucuz yol gemi taşımacılığıdır. Bunun yanı sıra Ereğli'ye 1-2 seneye kadar demiryolu taşımacılığı da gelecek. Sayın Başbakanımız bunu Zonguldak ziyaretinde açıkladı. Bartın-Ereğli-Karasu-Arifiye'den Türkiye ağına bağlanacağız. Bunların biran önce hayata geçebilmesi için gayret etmeliyiz" diye konuştu.

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı olarak Ereğli'nin il olmasını bütün ilçe halkı gibi istediğini ve arzu ettiğini dile getiren Çakır, bu konuda 'Büyükşehir olursa mı daha fazla hizmet yapılır, il olursa mı daha fazla hizmet yapılır" şeklinde bir çalışma yapıldığını, 1-2 haftaya kadar bu konunun netleşebileceğini söyledi.



"Kampüs inşaatı 2018'de başlayacak"

Kdz. Ereğli'de ki tersanelerin kullanım sürelerinin dolmak üzere olduğunu ve buraların endüstri bölgesi ilan edilebileceğini belirten Çakır, bu konunun önümüzdeki hafta meclise geleceğini anlattı.

Kdz. Ereğli'ye yeni kurulan Turizm Fakültesi'ne şu an Atatürk Ortaokulu'nun kullandığı FETÖ'den alınan binanın tahsis edildiğini ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında yaklaşık 150-200 öğrenci ile burada faaliyete başlayacağını söyleyen Çakır, kampüs inşaatının bitmesi ile birlikte asıl yerine geçeceğini dile getirdi. Çakır ayrıca Turizm Fakültesi dışında ki BEÜ'ye bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarının mevcut yerlerinde kalacağını anlattı. Çakır ayrıca Kdz. Ereğli Kampüs projesinin 2017 yılı sonuna kadar ihale edilip 2018 yılında inşaatına başlanmasını beklediklerini söyledi.

Butik hastane projelerinin eski sağlık bakanının gündeminde olduğunu ancak yeni sağlık bakanının bu uygulamayı kaldırdığını, bunun yerine sağlıklı yaşam merkezleri kurduğunu ifade eden Çakır, bu kapsamda galericiler bölgesine ve çarşı merkezine sağlıklı yaşam merkezi kurulacağını dile getirdi.



Belediyenin Ereğli'de ki hizmetlere katkısı

Gazetecilerin teşkilatın belediye ile ilgili sıkıntıları ve 2014 yerel seçimlerinde verilen sözlerin yerine getirilmediği yönündeki sorusunu da yanıtlayan Çakır, bunun doğru olmadığını vurguladı. Çakır konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Belediyeyi alırken tabi iktidarla birlikte daha güçlü hizmetler yapacağı söylendi. Seçim zamanında bizimde değerlendirdiğimiz bir olay. Gülüç-Kepez arasındaki yolu biz eski belediye başkanımızla yapamadık. Yoksa hükümetimizin bütçesi vardı. Belediye başkanımız gelir gelmez bununla ilgili desteği bize verdi. Bizde nihayetinde o yolu tamamladık. Şu anda Kırmacı bölgesine Gençlik Merkezi yapıyoruz. Burasının yerini belediyemiz bağışladı. Yer olmadığı zaman bu yatırımları yapma şansımız yok. Belediye başkanımızın katkısı ile aldık. Üçüncüsü o bölgeye Butik hastane olarak planladığımız yeri de belediyemiz bize bağışladı. Belediyemiz olmasa onu da yapamazdık. Dördüncüsü, şu anda Cumhuriyet Ortaokulu'nun altına 24 derslikli bir okul programa alındı. Cumhuriyet ortaokuluna ek derslik gibi gözükecek. Burasını da bize belediyemiz bağışladı.

Belediye başkanımızın katkısı ile Ereğli'ye bir okul daha kazandırmış olduk. Bizim yatırıma aldığımız projelerle ilgili belediyemizin çalışmaları devam ediyor. Bunu da önümüzdeki aylarda belediye başkanımız daha kapsamlı açıklar. Gecikmeler var mı? Evet var. Sadece bunu 15 Temmuz'a bağlamamak lazım. Ama her şey birbirine bir etken oluyor nihayetinde. Daha hızlı yol kat edebilirdik. Kadro değişiklikleri süreci uzatmıştır. Nihayetinde kadroları değiştirmek insanlara fayda sağlamıyor. Belediye seçimleri ile ilgili kalan 18-20 ayımız var. 20 ayımızla ilgili anıt düzenlemesi var, Çetin Apatay Bulvarı'nın düzenlemesi var. Göztepe ile ilgili turizme kazandırılması çalışmaları var. Belediyecilik algı yönetimiyle de alakalı. Bir diğeri daha fazla vatandaşın içerisinde bulunmak lazım. Daha çok düğünde cenazede olduğu gibi çarşı pazarda gezebilmek lazım. Sayın Belediye Başkanımızda yeni yenide olsa bu eksikleri tamamlıyor. Ben bundan sonrasının daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Önemli olan Ereğli'nin kazanması noktasında hep birlikte olmak lazım. Biz nihayetinde belediyemiz daha güzel belediye sınırları içerisinde hizmetle beraber biz daha çok Ankara ile ilgili hizmetleri takip ediyoruz" dedi.

Çakır ayrıca encümenin CHP'ye geçmesi ile ilgili il başkanlığının bir çalışma yapıp genel merkeze sunduğunu ve bu konuda bir iki hafta içerisinde netice alınacağı kanaatinde olduğunu ifade etti.

(VK-RFK-Y)



25.05.2017 16:33:13 TSI

NNNN

