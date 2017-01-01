Çiftçi ve Yılmaz aileleri barıştı
(Fotoğraflı)
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü kayganın ardından aralarında husumet başlayan Çift ve Yılmaz
aileleri barıştırıldı.
Şanlıurfa 'da 2016 yılında Çiftçi ve Yılmaz aileleri arasında çıkan silahlı kavgada Hasan Ç., hayatını kaybetti.Olayın ardından iki aile arasında husumet başladı.Ara aile büyüklerinin girmesi ile aileler barıştırıldı.Bir mekanda düzenlenen barış yemeğine Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve iki ailenin fertleri katıldı. Barış yemeğinde konuşan Ekinci, "Bunlardan artık kurtulmamız lazım. Barışı kabul eden, aracı olan ve katılım gösteren herkesten Allah razı olsun" dedi.
Barış yemeğinin ardından aile fertleri sarılarak ve tokalaşarak husumeti bitirdi.
(AK-SD-Y)
25.05.2017 16:33:19 TSI
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