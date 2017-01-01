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İzmit Belediyesi'nin eğitime katkıları devam ediyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Yarbay Refik Cesur İlkokuluna yaptırılan kütüphane, öğretmenler odası ve spor salonu düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın yanı sıra İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, okul müdürü Kerim Öz, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Okul bahçesinde bahar şenliğinin de düzenlendiği etkinlikte konuşan Başkan Doğan, "Eğitme desteği severek yapıyoruz. Bugün yaptığımız bu yatırımların ülkemizin geleceğine büyük katkılar sağlayıcının bilinci içindeyiz. 8 sene önce bu okula geldiğimde eğitim prefabriklerde yapılıyordu. Bugün ise devletimiz sayesinde son derece modern bir ortamda eğitim veriliyor. Yapılan hizmette katkımızın olması bizleri sevindiriyor" dedi.

Yapılan hizmetlerden bahseden Başkan Doğan, "İzmit Belediyesi olarak bir çok okula yaptığımız gibi bu okulumuza da kütüphane, öğretmenler odası ve spor salonu yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Okullarımız 15 yıl öncesi büyük imkansızlıklar içindeydi. Bugün ise başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimiz sayesinde çok daha donanımlı modern ortamlara kavuştu. Bugün artık eğitime ayrılan bütçe savunmadan daha fazla hale geldi. Bu da eğitime verdiğimiz önemi göstermektedir. Ülkemiz her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Birçok ülkenin kıskandığı güçlü bir Türkiye var. Birlik beraberlik içinde olarak dünyada söz sahibi olmaya devam edeceğiz" diyerek Yeşilova'ya mahalle konağı yapılacağı müjdesini de verdi.

Daha sonra söz alan İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ise, "Halkla hizmeti şiar edinmiş İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Eğitim alanında güzle çalışmalar yapılıyor. İnsana, çocuklarımıza, geleceğimize yatırım yapıyoruz. Bugün hemen hemen her okulumuzun yanında olan bir yerel yönetimimiz var. Öğrencinin, öğretmenin ve vatandaşın halinden anlayan bir yerel yönetime sahibiz. Bu nedenle bizler şanslı bir beldenin insanıyız. Başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılışlar gerçekleştirildi.

(GY-Y)



25.05.2017 16:33:46 TSI

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