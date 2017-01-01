ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İzmit Belediyesi'nin eğitime katkıları devam ediyor

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:33
İzmit Belediyesi'nin eğitime katkıları devam ediyor
İzmit Belediyesi'nin eğitime katkıları devam ediyor

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Yarbay Refik Cesur İlkokuluna yaptırılan kütüphane, öğretmenler odası ve spor salonu düzenlenen törenle açıldı.
Açılış törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın yanı sıra İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, okul müdürü Kerim Öz, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Okul bahçesinde bahar şenliğinin de düzenlendiği etkinlikte konuşan Başkan Doğan, "Eğitme desteği severek yapıyoruz. Bugün yaptığımız bu yatırımların ülkemizin geleceğine büyük katkılar sağlayıcının bilinci içindeyiz. 8 sene önce bu okula geldiğimde eğitim prefabriklerde yapılıyordu. Bugün ise devletimiz sayesinde son derece modern bir ortamda eğitim veriliyor. Yapılan hizmette katkımızın olması bizleri sevindiriyor" dedi.
Yapılan hizmetlerden bahseden Başkan Doğan, "İzmit Belediyesi olarak bir çok okula yaptığımız gibi bu okulumuza da kütüphane, öğretmenler odası ve spor salonu yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Okullarımız 15 yıl öncesi büyük imkansızlıklar içindeydi. Bugün ise başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimiz sayesinde çok daha donanımlı modern ortamlara kavuştu. Bugün artık eğitime ayrılan bütçe savunmadan daha fazla hale geldi. Bu da eğitime verdiğimiz önemi göstermektedir. Ülkemiz her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Birçok ülkenin kıskandığı güçlü bir Türkiye var. Birlik beraberlik içinde olarak dünyada söz sahibi olmaya devam edeceğiz" diyerek Yeşilova'ya mahalle konağı yapılacağı müjdesini de verdi.
Daha sonra söz alan İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ise, "Halkla hizmeti şiar edinmiş İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Eğitim alanında güzle çalışmalar yapılıyor. İnsana, çocuklarımıza, geleceğimize yatırım yapıyoruz. Bugün hemen hemen her okulumuzun yanında olan bir yerel yönetimimiz var. Öğrencinin, öğretmenin ve vatandaşın halinden anlayan bir yerel yönetime sahibiz. Bu nedenle bizler şanslı bir beldenin insanıyız. Başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından açılışlar gerçekleştirildi.
(GY-Y)

25.05.2017 16:33:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tekerlekli sandalye basketbolda maçın ardından
YEREL

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOLDA MAÇIN ARDINDAN
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off
YEREL

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY-OFF
Başiskele halkına fonksiyonel parklar
YEREL

BAŞİSKELE HALKINA FONKSİYONEL PARKLAR
Çevreyi en güzel onlar resmetti
YEREL

ÇEVREYİ EN GÜZEL ONLAR RESMETTİ
Sağlıklı yaşam için yürüdüler
YEREL

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YÜRÜDÜLER
Gebze'de D-100 trafiğe kapatılıyor
YEREL

GEBZE'DE D-100 TRAFİĞE KAPATILIYOR
Anaokulu Üniversitesi mezunlarını verdi
YEREL

ANAOKULU ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARINI VERDİ
Kartepe'de yaz bakımı başladı
YEREL

KARTEPE'DE YAZ BAKIMI BAŞLADI
Şarkılarını kimsesiz çocuklar için söylediler
YEREL

ŞARKILARINI KİMSESİZ ÇOCUKLAR İÇİN SÖYLEDİLER
Başkan Üzülmez'den sürpriz ziyaret
YEREL

BAŞKAN ÜZÜLMEZ'DEN SÜRPRİZ ZİYARET
Muazzez Arslan ve Şanlı için veda yemeği
YEREL

MUAZZEZ ARSLAN VE ŞANLI İÇİN VEDA YEMEĞİ
Vektör mücadelesinde yaz dönemi başladı
YEREL

VEKTÖR MÜCADELESİNDE YAZ DÖNEMİ BAŞLADI
Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
&quot;Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi&quot; Projesi
YEREL

"KURUMSAL KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ" PROJESİ
Başkan Karaosmanoğlu, Doğa Koleji'ni ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, DOĞA KOLEJİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Konut projesi kontrol ihalesi yapıldı
YEREL

KONUT PROJESİ KONTROL İHALESİ YAPILDI
İzmit Belediyesi vergi mesaisine geçiyor
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ VERGİ MESAİSİNE GEÇİYOR
İzmit Belediyesi, enerji kimlik belgesi aldı
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ, ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALDI
Orhangazi Semt konağı inşaatı hızla devam ediyor
YEREL

ORHANGAZİ SEMT KONAĞI İNŞAATI HIZLA DEVAM EDİYOR
Cüce su aygırı &quot;Mela&quot; ilk kez ziyaretçilerin karşısında
YEREL

CÜCE SU AYGIRI "MELA" İLK KEZ ZİYARETÇİLERİN KARŞISINDA
İzmit'teki mahalle inceleme gezileri devam ediyor
YEREL

İZMİT'TEKİ MAHALLE İNCELEME GEZİLERİ DEVAM EDİYOR
Mardinli muhtarlar Kocaeli'nde ağırlandı
YEREL

MARDİNLİ MUHTARLAR KOCAELİ'NDE AĞIRLANDI
Başkan Karaosmanoğlu: &quot;Eğitim, geleceğe yapılan yatırımdır&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: "EĞİTİM, GELECEĞE YAPILAN YATIRIMDIR"
İzmit'te Ramazan davulcuları belirlendi
YEREL

İZMİT'TE RAMAZAN DAVULCULARI BELİRLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

EĞER ŞEFFAF POŞETLERE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...

 1
  • 2 Şeffaf tercih
  • 3 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 4 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!