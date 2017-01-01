ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Teknoloji Buluşmaları Gaziantep" Toplantısı Yapıldı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:34
"Teknoloji Buluşmaları Gaziantep" Toplantısı Yapıldı
"Teknoloji Buluşmaları Gaziantep" Toplantısı Yapıldı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Turkcellana sponsorluğunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde EticaretSEM tarafından organize edilen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları", toplantısı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Gaziantep TeymurContinental Otel'de yapılan toplantıda, iş dünyasının teknolojik gereksinimleri ele alındı. Toplantının açılışında konuşan, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, "Dünya hızla gelişiyor ve değişiyor. Hızla gelişen teknoloji hayatımıza her gün birçok yenilik ve özellik getiriyor. Üretim, sanayi ve ticaret kenti Gaziantep'te sanayiciler olarak üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyoruz" dedi. Ünverdi, sanayiciler olarak mevcut durumlarını asla yeterli görmeden, daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve daha fazla istihdam için gayret göstererek, Gaziantep'i ve Türkiye'yi daha ileri noktalara taşımak için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Türkiye'nin etrafındaki ülkelerde yaşanan savaşlara, olumsuz durumlara rağmen katma değerli ve yüksek teknolojili ürünler üretmek için çaba harcadıklarını ifade den Ünverdi, "Bunun yolunun da daha fazla AR-GE, daha fazla yenilikçi ürün daha fazla katma değeri yüksek ürün üretmeden geçtiği bilinciyle çalışıyor, buna göre projeler geliştiriyoruz" dedi.
Milyonlarca lira verilip çok değerli makinalar alındığını, bu makinaları kullanacak elemanları eğitmeden o makinaların başına geçirildiği zaman çok büyük sıkıntılar yaşandığını dile getiren Ünverdi, "Bu makinaları yazılımları ve teknolojiyi kullanacak elemanları yetiştirmek için eğitime, özellikle de mesleki eğitime ihtiyaç var. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak 'GSO Mesleki Eğitim Merkezi'ni' kurduk. Buradaki meslek atölyeleriyle sanayiye nitelikli elemanlar kazandıracağız. Bu konuda hangi alanda eğitim isteniyorsa ona göre eğitimler vereceğiz. Ülkemizin dünya ülkeleriyle rekabet edebilmesi için sanayi 4.0'a göre projeler geliştirmesi gerekiyor. Bu bağlamda bilgi-iletişim teknolojileri ile makinalara yönelmeliyiz. Başarıyı yakalamak için sanayi 4.0'ı çok iyi değerlendirmeli yatırımlarımızı buna göre yapmalıyız" şeklinde konuştu.
"Zaman hızla geçiyor. Bu durumda yerimizde durmadan çalışmalar yapmalıyız" diyen Adnan Ünverdi, "E- ticaret önemli bir konu ve buna gereken önemi vermemiz lazım. Günümüzde artık her şey dijitale dönüşmüş durumda. Bugün kullandığımız birçok makine, belli bir zaman sonra eskiyor. Hızla gelişen ve değişen bu dijital çağa ayak uydurmak oldukça zor. Bizler de çalışmalarımızı, üretimlerimizi bu teknolojiye göre yapmalıyız. Bunu yapmadığımız takdirde kaybolmaya mahkum oluruz. Bu nedenle 2006 yılında hayata geçirdiğimiz "İnovasyon Vadisi Gaziantep" projemizin sloganını, ''Yenilenin yenilmeyin" olarak belirledik. Önümüzdeki dönemlerde dünya ülkeleriyle rekabet edebilmek için farklı bir yön ortaya çıkartmalıyız. Üretilen üründe fark oluşturmalıyız. Ancak bu şekilde başarılı oluruz" diye konuştu.
Toplantıda daha sonra, TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları Yapımcısı ve TOBB Eticaret Meclis Başkan Yardımcısı Merter Özdemir ve Turkcell Direktörü Serdar Tarhan, teknolojinin ve internet tabanlı iş modellerinin öne çıktığı sunumlar yaptı.
(SD-Y)

25.05.2017 16:34:27 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ramazan ayında 145 bin kişilik iftar yemeği çıkartılacak
YEREL

RAMAZAN AYINDA 145 BİN KİŞİLİK İFTAR YEMEĞİ ÇIKARTILACAK
Su sektörünün devleri Gaziantep'te buluşuyor
YEREL

SU SEKTÖRÜNÜN DEVLERİ GAZİANTEP'TE BULUŞUYOR
Şahinbey'de 6 yılda 9 bin 451 caminin temizliği yapıldı
YEREL

ŞAHİNBEY'DE 6 YILDA 9 BİN 451 CAMİNİN TEMİZLİĞİ YAPILDI
Türkiye-Ürdün Diplomatik İlişkilerinin 70. Yıl Dönümünde Gaziantep Rüzgarı
YEREL

TÜRKİYE-ÜRDÜN DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİN 70. YIL DÖNÜMÜNDE GAZİANTEP RÜZGARI
Okuma bayramının gözdesi ikizler oldu
YEREL

OKUMA BAYRAMININ GÖZDESİ İKİZLER OLDU
Gökhan Tepe şarkılarını HKÜ için seslendirdi
YEREL

GÖKHAN TEPE ŞARKILARINI HKÜ İÇİN SESLENDİRDİ
Özkeçeci'den Ramazan Ayı kutlaması
YEREL

ÖZKEÇECİ'DEN RAMAZAN AYI KUTLAMASI
Gaziantep yöresel ürünleri Ankara'da vitrine çıktı
YEREL

GAZİANTEP YÖRESEL ÜRÜNLERİ ANKARA'DA VİTRİNE ÇIKTI
&quot;Dülük'te Lale devri&quot; yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu
YEREL

"DÜLÜK'TE LALE DEVRİ" YARIŞMASININ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Alleben Göleti'nde uçurtma şenliği
YEREL

ALLEBEN GÖLETİ'NDE UÇURTMA ŞENLİĞİ
Uçurtma Şenliğine Yoğun ilgi
YEREL

UÇURTMA ŞENLİĞİNE YOĞUN İLGİ
Fadıloğlu, Ramazan ayı öncesi mesaj yayımladı
YEREL

FADILOĞLU, RAMAZAN AYI ÖNCESİ MESAJ YAYIMLADI
GAÜN Öğrencilerinden &quot;O Köy Bizim Köyümüzdür&quot; Projesi
YEREL

GAÜN ÖĞRENCİLERİNDEN "O KÖY BİZİM KÖYÜMÜZDÜR" PROJESİ
Gaziantep Tarımsal Koordinasyon Kurulu Toplantısı
YEREL

GAZİANTEP TARIMSAL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI
Oğuzeli MYO kampüsü çiçek açıyor
YEREL

OĞUZELİ MYO KAMPÜSÜ ÇİÇEK AÇIYOR
Yavuzeli okullararası turnuva şampiyonu
YEREL

YAVUZELİ OKULLARARASI TURNUVA ŞAMPİYONU
Yavuzeli'nde Tubitak bilim şenlikleri sergisi
YEREL

YAVUZELİ'NDE TUBİTAK BİLİM ŞENLİKLERİ SERGİSİ
Türkiye'de çoğunluk çekirdek aile
YEREL

TÜRKİYE'DE ÇOĞUNLUK ÇEKİRDEK AİLE
MHP'li Taşdoğan, mazbatasını aldı
YEREL

MHP'Lİ TAŞDOĞAN, MAZBATASINI ALDI
Gaziantep'teki kuyumcu soygunu girişimi
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ
Fatma Şahin'den Ramazan Ayı kutlaması
YEREL

FATMA ŞAHİN'DEN RAMAZAN AYI KUTLAMASI
Gaziantep'te sarımsak hasadı
YEREL

GAZİANTEP'TE SARIMSAK HASADI
Gaziantep'teki camiler Ramazan ayına hazır
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ CAMİLER RAMAZAN AYINA HAZIR
SANKO Üniversitesi'nde Sempozyum
YEREL

SANKO ÜNİVERSİTESİ'NDE SEMPOZYUM
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

EĞER ŞEFFAF POŞETLERE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...

 1
  • 2 Şeffaf tercih
  • 3 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 4 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!