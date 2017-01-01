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"Teknoloji Buluşmaları Gaziantep" Toplantısı Yapıldı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Turkcellana sponsorluğunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde EticaretSEM tarafından organize edilen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları", toplantısı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Gaziantep TeymurContinental Otel'de yapılan toplantıda, iş dünyasının teknolojik gereksinimleri ele alındı. Toplantının açılışında konuşan, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, "Dünya hızla gelişiyor ve değişiyor. Hızla gelişen teknoloji hayatımıza her gün birçok yenilik ve özellik getiriyor. Üretim, sanayi ve ticaret kenti Gaziantep'te sanayiciler olarak üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyoruz" dedi. Ünverdi, sanayiciler olarak mevcut durumlarını asla yeterli görmeden, daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve daha fazla istihdam için gayret göstererek, Gaziantep'i ve Türkiye'yi daha ileri noktalara taşımak için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Türkiye'nin etrafındaki ülkelerde yaşanan savaşlara, olumsuz durumlara rağmen katma değerli ve yüksek teknolojili ürünler üretmek için çaba harcadıklarını ifade den Ünverdi, "Bunun yolunun da daha fazla AR-GE, daha fazla yenilikçi ürün daha fazla katma değeri yüksek ürün üretmeden geçtiği bilinciyle çalışıyor, buna göre projeler geliştiriyoruz" dedi.

Milyonlarca lira verilip çok değerli makinalar alındığını, bu makinaları kullanacak elemanları eğitmeden o makinaların başına geçirildiği zaman çok büyük sıkıntılar yaşandığını dile getiren Ünverdi, "Bu makinaları yazılımları ve teknolojiyi kullanacak elemanları yetiştirmek için eğitime, özellikle de mesleki eğitime ihtiyaç var. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak 'GSO Mesleki Eğitim Merkezi'ni' kurduk. Buradaki meslek atölyeleriyle sanayiye nitelikli elemanlar kazandıracağız. Bu konuda hangi alanda eğitim isteniyorsa ona göre eğitimler vereceğiz. Ülkemizin dünya ülkeleriyle rekabet edebilmesi için sanayi 4.0'a göre projeler geliştirmesi gerekiyor. Bu bağlamda bilgi-iletişim teknolojileri ile makinalara yönelmeliyiz. Başarıyı yakalamak için sanayi 4.0'ı çok iyi değerlendirmeli yatırımlarımızı buna göre yapmalıyız" şeklinde konuştu.

"Zaman hızla geçiyor. Bu durumda yerimizde durmadan çalışmalar yapmalıyız" diyen Adnan Ünverdi, "E- ticaret önemli bir konu ve buna gereken önemi vermemiz lazım. Günümüzde artık her şey dijitale dönüşmüş durumda. Bugün kullandığımız birçok makine, belli bir zaman sonra eskiyor. Hızla gelişen ve değişen bu dijital çağa ayak uydurmak oldukça zor. Bizler de çalışmalarımızı, üretimlerimizi bu teknolojiye göre yapmalıyız. Bunu yapmadığımız takdirde kaybolmaya mahkum oluruz. Bu nedenle 2006 yılında hayata geçirdiğimiz "İnovasyon Vadisi Gaziantep" projemizin sloganını, ''Yenilenin yenilmeyin" olarak belirledik. Önümüzdeki dönemlerde dünya ülkeleriyle rekabet edebilmek için farklı bir yön ortaya çıkartmalıyız. Üretilen üründe fark oluşturmalıyız. Ancak bu şekilde başarılı oluruz" diye konuştu.

Toplantıda daha sonra, TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları Yapımcısı ve TOBB Eticaret Meclis Başkan Yardımcısı Merter Özdemir ve Turkcell Direktörü Serdar Tarhan, teknolojinin ve internet tabanlı iş modellerinin öne çıktığı sunumlar yaptı.

(SD-Y)



25.05.2017 16:34:27 TSI

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