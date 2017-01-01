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Kadın Gelişim Akademisinde eğitimler devam ediyor



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kadın Gelişim Akademisi Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın katılımıyla 'İslamiyette Aile Hayatı' isimli seminer ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Kadın Gelişim Akademisinde eğitimler devam ediyor. Akademinin bu haftaki konuğu 'İslamiyette Aile Hayatı' konusuyla Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz oldu. Programda AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davuyt Yüce ve çok sayıda katılımcı yer aldı. Prof. Dr. Yılmaz, aile kurumunun önemine yönelik açıklamalarda bulundu. Ailenin tanımını yapan Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Aile, toplumsal organizmamızın en küçük hücresidir. İnsan vücudunda hücre ne ise toplum hayatında da aile aynen onun gibidir. Beden hücrelerden meydana gelir ve hücrelerin sağlıklı oluşu bütünüyle insanın sağlıklı olmasını sağlar. Toplumda da aile dediğimiz hücreler büyük toplum bedenini meydana getirir ve onun sağlıklı olması toplumsal sağlığımızı gerçekleştirir. Bu bakımdan aile insanın var oluşundan beraber var olan ve ilk insan Hz. Adem ve Hz. Havva validemizle başlayan bütün peygamberlerin hayatları boyunca kurmaya özen gösterdikleri çok önemli bir kurumdur" dedi.

Prof. Dr. Yılmaz, "İnsan hayatının devamında önemli olan 5 temel değer vardır. Bunlardan ilki dinin korunmasıdır, ikincisi canının korunması, üçüncüsü aklın korunması, dördüncüsü neslin korunması ve beşincisi malın korunmasıdır. Toplumda güven, bu beş temel değerin korunmasıyla doğru orantılıdır. İnsan hayatının ve neslin devamında, korunmasında en önemli kurum ailedir. Aile huzurunda 4s formülü vardır. Sevgi, saygı, samimiyet ve sabır. Eşlerin birbirilerine göstereceği 4s formülü huzurun ve mutluluğun kapısını aralar" diye konuştu.

(BCT-RFK-Y)



25.05.2017 16:35:04 TSI

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