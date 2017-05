YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Askere "Organ Bağışı Hakkında Farkındalık" eğitimi

Askere "Organ Bağışı Hakkında Farkındalık" eğitimi



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezince yürütülen "Organ Bağışı Hakkında Farkındalık" eğitim faaliyetlerinden biri de Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında gerçekleştirildi.

Programda, Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak tarafından organ bağışının önemi vurgulanmak üzere, organ yetmezliklerinin tedavi edilmesinin yalnızca organ nakli ile mümkün olduğu, aksi halde bu hastalıkların ölümcül sonuçlara yol açtığı ifade edildi. Ülkenin organ nakli konusunda her geçen yıl daha iyi sonuçlar elde edebilmesine ve gerekli tüm hizmet alt yapılarına sahip olmasına rağmen toplumda organ bağış oranlarının hala istenen seviyede olmadığını belirten Dr. Mehmet Kazak, bu konuda farkındalık oluşturulması için toplumun her kesiminin bilgilendirilmesi ve desteğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Böylesine hayati bir konuya verdikleri destekten dolayı Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına teşekkürlerini ifade eden Dr. Mehmet Kazak, organ yetmezliği hastalıklarının toplumun her kesimini ilgilendiren önemli bir sağlık sorunu olduğunu ve bu anlamda halkın her kesiminden organ bağışına duyarlılık göstermelerini ve desteklerini esirgememeleri gerektiğini dile getirdi. Kazak, "Organ nakline ihtiyacı olan binlerce hastadan biri günün birinde biz ya da bir yakınımız olabilir gerçeği unutulmamalı" dedi.

Söz konusu eğitimi, askeri personel yoğun ilgiyle dinledi ve program sonunda yüksek oranda organ bağışında bulundu.

(SAM-SLH-Y)



25.05.2017 16:37:56 TSI

NNNN