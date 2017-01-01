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Başkan Kösemusul, TOBB Hizmet Şeref Madalyası Takdim Töreni'ne katıldı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:39
Başkan Kösemusul, TOBB Hizmet Şeref Madalyası Takdim Töreni'ne katıldı
Başkan Kösemusul, TOBB Hizmet Şeref Madalyası Takdim Töreni'ne katıldı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - SATSO Başkanı Mahmut Kösemusul beraberinde Meclis Başkanı Akgün Altuğ, Yönetim Kurulu ve TOBB delegeleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen TOBB 73. Genel Kurulu, Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen TOBB Hizmet Şeref Madalyası Takdim Töreni'ne katıldı.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Meclis Başkanı Akgün Altuğ, Yönetim Kurulu ve TOBB delegeleri ile TOBB 73. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen programlara katıldı. İlk olarak Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanların katılımlarıyla düzenlenen Hizmet Şeref Madalyası Takdim Töreni'ne katılan Kösemusul, etkinlik alanında kurulan SATSO standında kabak tatlısı ikram etti. TOBB 73. Genel Kurulunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geleceğin bilgi temelli ekonomi üzerine kurulacağını belirtti; yerli otomobil üretimi için Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu şahsında TOBB Camiasına çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik atılımlarımızı yeni yatırım fırsatlarıyla birleştirerek, bilişim, enerji, ulaştırma, lojistik ve ticaret alanlarında ülkemizi küresel cazibe merkezi hâline getirmeliyiz. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere şehirlerimizi yenilik ve verimlilik temelinde yeniden ele almalı, cesur dönüşüm projelerini hayata geçirmeliyiz. Ben bugün TOBB'un bu genel kurulunda bir teklifim var. Bunu her yerde yapıyorum. Çünkü buna doğrusu hasretim. Bu milletin bir evladı olarak hasretim. Diyorum ki gelin şu yüzde 100 yerli üretim olan otomobilimizi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiası içerisinden çıkartalım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Başkan, kendi çatısı altından yüzde 100 yerli otomobilini Made in Turkey olarak çıkarsın" derken Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasının bu işi başarabilecek güçte olduğunu belirterek çalışma yapacakları sözünü verdi.
SATSO Başkanı Kösemusul ve Sakarya Heyeti, program kapsamında Sakarya Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Mustafa İsen, Ali İhsan Yavuz, Recep Uncuoğlu ve Zihni Açba ile bir araya geldi. AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde MKYK Üyeliğine seçilen Uncuoğlu ve MDK Üyeliğini sürdüren Üstün'ü tebrik eden Kösemusul, Milletvekillerine SATSO'nun çalışma ve hedeflerini anlattı. 73. Genel Kurulu ile ilgili düşüncelerini de aktaran Başkan Kösemusul, iş dünyasının lokomotif ve üretken gücü ile Türkiye'nin ve Sakarya'nın hedefleri için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Gücümüz birliğimizden, beraberliğimizden gelmektedir. Bizlerle birlikte olan Milletvekillerimize çok teşekkür ediyor; şükranlarımızı sunuyorum. Biz her zaman ifade ediyoruz. Yerli oto üretimi milli üretimler ve otomotiv şehri Sakarya'mıza yakışır. Üretimi yapacak babayiğitlere seslendik; Sn. Cumhurbaşkanımıza da arz ettik, biz Sakarya olarak hazırız" ifadelerini kullandı.
(RŞ-RFK-Y)

25.05.2017 16:39:29 TSI
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