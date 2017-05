YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Turnuva'da birinci olan takıma Başkan Karakullukçu hediyelerini verdi

Turnuva'da birinci olan takıma Başkan Karakullukçu hediyelerini verdi



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Arifiye Belediyesi tarafından düzenlenen Ortaokullar Arası Futbol Turnuvasının şampiyonu Milli Egemenlik Ortaokulu oldu.

Arifiye Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Ortaokullar Arası İlçe Futbol Turnuvasında' 2017 yılı şampiyonluk kupasının sahibi Milli Egemenlik Ortaokulu oldu. Bu yıl, 8-24 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılan ve 10 takımın katıldığı futbol turnuvasında, final maçı Arifiye Ortaokulu ile Milli Egemenlik Ortaokulu arasında Arifiye Belediyesi Spor Kompleksinde oynandı. Büyük çekişmenin yaşandığı karşılaşmanın normal süresi 2 - 2 beraberlikle sonuçlanınca, şampiyonu belirlemek için penaltı atışlarına geçildi ve penaltı atışlarında gülen taraf Milli Egemenlik Ortaokulu oldu. Turnuva şampiyonu olan Milli Egemenlik Ortaokulu şampiyonluk kupasını ve hediye çeklerini Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'nun elinden aldı.

Başkan Karakullukçu yaptığı konuşmada, "Arifiye Belediyesi olarak geleneksel hale getirerek her yıl düzenlediğimiz futbol turnuvamıza gösterdiğiniz ilgi ve katılım nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Futbolda kaybetmekte var, kazanmakta. Bizim buradaki amacımız, siz değerli gençlerimizi bir araya getirerek, bir birinizi tanımanız, dostluklar kurmanız. Yani, burada futbol bahane, kurulan dostluklar şahane. Sizler bizim gönlümüzün şampiyonusunuz. Sizlere şans vermek ve Türk futboluna sporcular hediye etmek istiyoruz. Bakın, bu gün Arifiyemizde sporun her branşında şampiyon olan, madalya alan, Arifiyemizi ve ülkemizi, bölgesel, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil eden arkadaşlarınız var. Sizin de hedefiniz bu olsun. İçinizdeki enerjiyi, heyecanı daima ülkemiz ve aziz milletimiz için kullanın. Bu arada, sizler için yapılan bu yatırımlara da hakkıyla sahip çıkıp, malzemelerinizi ve spor aletlerini itinalı kullanın. Tekrar, hepinizi tebrik ediyor, emeği geçen herkese, değerli hocalarımıza ve okul müdürü arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

(RŞ-RFK-Y)



25.05.2017 16:40:02 TSI

NNNN