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Aksaray'da sıcak asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi, kentin muhtelif yerlerinde yaptığı içme suyu hattını yenileme çalışmasının ardından sıcak asfalt çalışmasına başladı.

Aksaray Belediyesi Fen İşleri ekipleri, adliyenin karşısındaki yolları asfaltladı. Ekipler, kavşakta zemin çalışması yaptıktan sonra o bölgeyi de tamamen asfaltlayarak yolları ulaşıma açacak. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Adese Kavşağı ile Adliye arasında yapılan altyapı ve asfalt çalışmalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu bölgede su şebeke hattımızı tamamen yeniledik. Eski asbest borular iptal edilerek yerine daha kaliteli ve uzun ömürlü borular döşendi. Normal şartlarda 25 günde bitecek bu çalışmayı yolun çok yoğun olması ve trafiği aksatmamak adına ekiplerimiz gece gündüz 3 vardiya çalışarak 5 günde tamamladı. Altyapının tamamlanmasının ardından yollarımızı asfaltlamaya başladık Adliye önü asfaltlandı. Döner kavşağın çevresi de asfaltlanarak yollarımız daha temiz ve şehre yakışır şekilde ulaşımın hizmetine sunulacaktır" dedi.

(YC-AH-Y)



25.05.2017 16:41:46 TSI

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