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Şampiyonlar Başkan Kılıç'ı ziyaret etti



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Gençlik Spor Kulübü Derneği bünyesinde Wushu, Karate, Muay Thai ve Halk oyunları yarışmalarında başarılı dereceler alan sporcuları, antrenörleri ile birlikte kabul etti. Başkan Kılıç, başarılarından dolayı tebrik ederek, sporculara çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Kayapınar Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik Spor Kulübü Derneği bünyesinde Wushu, Karate, Muay Thai ve Halk oyunları yarışmalarında başarılı dereceler alan sporcuları, antrenörleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Kızıl ile birlikte Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç'ı ziyaret etti. Wushu Antrenörü Cengiz Tursun, Hokey Antrenörü Veysi Koyun, Karate Antrenörü Ahmet Yazar ile birlikte Türkiye Üniversiteler arası Wushu Muaiy Thai ikincisi ve üçüncüsü Mehmet Ramazan Şenol, Balkan Karate Şampiyonasında üçüncü olan Zeynep Akçakmak, Diyarbakır Yıldız Erkek İl Birincisi, Türkiye Hokey şampiyonası Yarı Finalinde birincilik ve 26-31 Mayıs 2017 tarihinde Osmaniye'de düzenlenecek Türkiye finalinde katılacak Yıldız Erkek Hokey Takımı oyuncuları ile Kulüplerarası İl birincisi, Adıyaman Bölge birincisi Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları topluluğu üyeleri başarılarını Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç ile paylaştı.

Ziyarette sporcularla yakından ilgilenen Başkan Kılıç, başarılarından dolayı kutladı. Başkanı Kılıç, şampiyonlara çeşitli hediyeler verdi.

(İHA-MP-Y)



25.05.2017 16:43:58 TSI

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