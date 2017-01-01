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Niğde Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Futbol Turnuvası Sona Eriyor



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi'nin 6'ıncısını düzenlediği Şehit Ömer Halisdemir Futbol Turnuvası sona eriyor. Turnuvanın kapanış töreni yarın ( 26 Mayıs Cuma günü) 5 Şubat Futbol Sahası'nda gerçekleştirilecek.

AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ın başlama vuruşunu yaptığı ve 29 takımın mücadele ettiği turnuvanın kapanışı 26 Mayıs Cuma günü 5 Şubat Futbol Sahası'nda yapılacak.Niğde Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün bu yıl 6'ıncısını düzenlediği "Şehit Ömer Halisdemir Futbol Turnuvası" na bilindiği üzere 29 takım katıldı. 24 Nisan'da başlayan ve 26 Mayıs Cuma günü sona erecek olan turnuvada 55 müsabaka oynandı. 29 takım arasında final maçı, Devlet Hastanesi ve 1970 Hisarlılar Derneği futbol takımları arasında oynanacak.

Final maçından önce ise 51 Mastırlar Spor Kulübü ve Ömer Halisdemir Üniversitesi futbol takımları, 3.lük ve 4.'lük maçına çıkacak.

(MB-YE-SK)



25.05.2017 16:45:40 TSI

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