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Ramazan ayında 145 bin kişilik iftar yemeği çıkartılacak

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:46
Ramazan ayında 145 bin kişilik iftar yemeği çıkartılacak
Ramazan ayında 145 bin kişilik iftar yemeği çıkartılacak

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kurulacak iftar sofralarında Ramazan ayı boyunca toplam 145 bin kişilik iftar yemeği çıkartılacak.
Ramazan ayı hazırlıklarını tamamlayan Şahinbey Belediyesi tarafından Ramazan Ayı boyunca Şehreküstü Konaklarında ve Şıh Meydanında toplam 145 bin kişilik iftar yemeği çıkartılacak. Hergün 5 bin kişinin ağırlanacağı iftar sofralarındaki yemekler hayırseverlerin desteği ile hazırlanacak. İftar sofraları hakkında bilgi veren Başkan Tahmazoğlu, iftar sofralarının ise restorasyon çalışmaları sonrasında turizme kazandırılan Kepenek Mahallesindeki Şehreküstü Konaklarında ve Şıh Meydanı'nda kurulacağını ifade etti. Tahmazoğlu, "Ramazan Ayı boyunca her gün Şehreküstü Konaklarımızdan 5 bin kişiye iftar yemeği vereceğiz. Ay boyunca toplam 145.000 kişi bu iftar yemeğimizden faydalanabilecek. Ayrıca aş evimizden de günlük 8 bin 500 kişi iftar yemeğinden faydalanacaktır" dedi.
Binlerce aileye gıda paketi yardımı
Ramazan ayı içerisinde gerçek ihtiyaç sahibi binlerce aileye gıda paketi yardımı yapılacağını ifade eden Başkan Tahmazoğlu, "Ramazan Ayı, Fert ve toplum olarak huzurun, sevginin, saygının ve yardımlaşmanın hüküm sürdüğü bir aydır. Bu ayda ihmal ettiğimiz akraba ve komşu ilişkilerimize özen göstermeliyiz. İhtiyaç ve zor şartlar altında yaşayan insanlara yardım edip problemlerini çözmeye çalışmalıyız. Bu nedenle bizde Şahinbey Belediyesi olarak Ramazan Ayı boyunca öncelikle ihtiyaç sahibi ailelerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımıza destek olmak için hazırlıklarımızı tamamladık" şeklinde konuştu.
"Evlere misafir olacağız"
Diğer aylarda olduğu gibi Ramazan ayında da aile ziyaretlerinin devam edileceğini kaydeden Tahmazoğlu, "Ramazan ayında değişik mahallerimizde iftar öncesi ailelerimizi evlerinde ziyaret edeceğiz. Karşılıklı sohbet içinde geçecek ziyaretlerimizde varsa ailemizin ihtiyaçları konusunda yardımcı olarak, çözüm üretmeye çalışacağız. Yaptığımız bu ziyaretlerle vatandaşımızla iç içe olup, çalışmalarımızı da o yönde şekillendiriyoruz" diye konuştu.
(SD-Y)

25.05.2017 16:46:08 TSI
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