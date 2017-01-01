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Büyükşehir Türk Kızılayı'na kan toplama aracı hibe etti

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:46
Büyükşehir Türk Kızılayı'na kan toplama aracı hibe etti
Büyükşehir Türk Kızılayı'na kan toplama aracı hibe etti

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı'nın kırsal bölgelere daha hızlı ve rahat bir şekilde ulaşması için kan toplama tırı hibe etti.
Türk Kızılay'ının Şanlıurfa'nın kırsal bölgelerine giderek daha fazla sayıdaki vatandaşa ulaşabilmesi için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kuruma Kan Toplama Tırı hibe etti. Bünyesinde bulunan aracı kan toplamaya uygun hale getirerek donanımını tamamlayan Büyükşehir Belediyesinde Başkan Nihat Çiftçi protokole imza atarak yatırımın hayırlı olmasını diledi. Kızılay heyeti ile bir araya gelerek bir değerlendirme yapan Çiftçi, "Böylesine hayati bir konuda Türk Kızılayı'nın yanında durarak destek sağladığımız için mutluyuz. Bilindiği gibi Şanlıurfa nüfusunun yüzde 45'i kırsal bölgelerde yaşıyor. Kızılay da bugüne kadar her zaman zorlukları başaran ve hayat kurtaran kurum olarak çok önemli çalışmalara imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Türk Kızılayı'nın kısal bölgelere daha aktif bir şekilde ulaşması için kan toplama aracı oluşturarak desteğimizi gösterdik. Bu anlamda da tüm vatandaşlarımıza Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunmaları için çağrıda bulunuyorum" dedi. Çiftçi'ye yaklaşımlarından dolayı teşekkür eden Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can ise Büyükşehir Belediyesinin bu davranışının örnek teşkil edilmesini istedi.
Türk Kızılayı heyeti ile Başkan Çiftçi görüşmenin ardından aracı gezerek yetkililerden bilgi aldı. Kırsal bölgelere bir doktor, iki hemşire ve 3 personeli ile gidecek olan Kan Toplama Tırı buralarda vatandaşların kan bağışlarını kabul edecek.
(AK-SD-Y)

25.05.2017 16:46:43 TSI
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