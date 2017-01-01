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Başkan Genç, protokole standı gezdirdi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:46
Başkan Genç, protokole standı gezdirdi

(fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Ankara'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Trabzon Günleri ilk gün ziyaretçilerin akınına uğrarken, fuara Karadenizlilerin yanı sıra birçok ilden vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediyesi'nin standını ziyaret eden TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a stand hakkında bilgi verdi. Ziyaretçiler, en çok Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet'in heykelleri ile dev kemençeye ilgi gösterdi. Standı gezen ziyaretçilere Ortahisar Belediyesi tarafından hazırlanan çantalar hediye edildi. Stand görevlileri ziyaretçilere Ortahisar Belediyesi'nin tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi vererek onları Ortahisar'ı görmeye davet etti.
(OK-ÖS-Y)

25.05.2017 16:46:49 TSI
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