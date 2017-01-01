YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Genç, protokole standı gezdirdi

Başkan Genç, protokole standı gezdirdi



(fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Ankara'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Trabzon Günleri ilk gün ziyaretçilerin akınına uğrarken, fuara Karadenizlilerin yanı sıra birçok ilden vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediyesi'nin standını ziyaret eden TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a stand hakkında bilgi verdi. Ziyaretçiler, en çok Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet'in heykelleri ile dev kemençeye ilgi gösterdi. Standı gezen ziyaretçilere Ortahisar Belediyesi tarafından hazırlanan çantalar hediye edildi. Stand görevlileri ziyaretçilere Ortahisar Belediyesi'nin tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi vererek onları Ortahisar'ı görmeye davet etti.

(OK-ÖS-Y)



25.05.2017 16:46:49 TSI

NNNN

