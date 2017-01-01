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Bitlis'te Öğrenim Şenliği



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Öğrenim Şenliği", renkli görüntülerle başladı.

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde başlayan şenlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Burada bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, ülkelerin gelişmişlik ölçeğinin sanata bağlı olduğunu söyledi. Korkmaz, "Eğitim ve öğretimin başından bugüne kadar kursiyerlerimiz, öğretmenlerimiz, müdürlerimiz, öğrencilerimiz ve hayat boyu öğrenme şubemizin bu etkilerde çok büyük emekleri oldu. Bizim beslediğimiz kültür ve kültürümüzün beslediği değerler, insanlığa ve İslam tarihine çok büyük değerler vermişlerdir. Adeta kültür tebessüm etmiştir. Bununla da kalmayıp Anadolu coğrafyasının mührü olmuştur. Hemen arkamızdaki 600 yıllık eser, bu coğrafyada hüküm süren atalarımızın bunun gibi binlerce eserlerinin bu topraklarda ilelebet kalmasına birer mühürdür. Aynı zamanda bizim kültürümüzün ve medeniyetimizin sanata, sanatçıya verdiği değerin işaretidir. Biz hayat boyu öğrenmeyle eğlenerek üretmeyi, ürettiklerimizle de kazanç elde etmeyi hedefliyoruz. Dünyada ilk kez bu şenlikler okuma yazma şenliği olarak başladı, ama zamanla bunlar gelişti" diye konuştu.

Korkmaz, serginin yaklaşık 2 gün devam edeceğini ve sergi boyunca müzik dinletisi ve çeşitli aktivitelerin de olacağını sözlerine ekledi.

Milli Eğitim Müdürü Korkmaz'ın konuşmasının ardından gösteriler düzenlendi.

Daha sonra programa katılan Bitlis Valisi Ahmet Çınar ve beraberindekiler, sergiyi gezdi.

(VO-MSA-Y)



25.05.2017 16:48:30 TSI

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