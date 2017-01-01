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Emniyet personeline 'yangına müdahale' eğitimi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:50
Emniyet personeline 'yangına müdahale' eğitimi
Emniyet personeline 'yangına müdahale' eğitimi

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Bitlis Emniyet Müdürlüğü personeline yangın söndürme cihazlarıyla yangına müdahale eğitimi verildi.
Yangın söndürme tüplerinin kullanımının da öğretildiği tatbikatta, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yakılan ateş söndürüldü. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, olay yerine ilk ulaşan ekipler olması dolayısıyla polislerin ilk yardım ve yangına müdahale konularında bilgilendirilmesinin önemli olduğunu, yerinde yapılacak müdahalenin can ve mal kaybını önleyeceğini belirttiler.
Eğitimin ardından polis memurları ellerine aldıkları yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti.
Tatbikat sonrasında konuşan İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay, Emniyet Müdürlüğü personeline yangına nasıl müdahale edileceği ve yangından etkilenen kişilerin nasıl kurtarılması gerektiği konusunda bilgi verildiğini söyledi. Olcay, "Yangın ve diğer tatbikatlar hayati önem taşıyor. Gayemiz ve düşüncemiz, vatandaşlarımızı meydana gelebilecek yangınlara karşı nasıl bir tedbir almaları gerektiği konusunda bilgilendirmektir. Vatandaşlarımızın gereksiz yere itfaiye müdürlüğü telefonlarını meşgul ettiği anda gelebilecek bir yangın ihbarı doğru olabilir. Gerekli olmadığı sürece itfaiyenin 110 numara hattı meşgul edilmemelidir. Bir başka konu ise, vatandaşlarımız yangın ihbarında bulunduğu zaman doğru bir şekilde adres bildirmeleri gerekir" dedi.
(VO-MSA-Y)

25.05.2017 16:50:54 TSI
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