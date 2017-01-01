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Ünye'ye yeni meydan

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:51
Ünye'ye yeni meydan
Ünye'ye yeni meydan
- 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile ilgili sözleşme imzalandı

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ünye Belediyesinin kentsel dönüşüm yatırımları çerçevesinde geçtiğimiz aylarda yıkımı gerçekleştirilen ve 24 dönümlük alanı içeren eski pazar yerine yapılması planlanan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile ilgili sözleşme imzalandı.
Altında 400 araçlık otoparkı, meydanı, 52 adet dükkandan oluşan alışveriş alanları ve kültür sarayının da yer alacağı meydan ile ilgili geçtiğimiz haftalarda ihale gerçekleştirilmişti. 5 firmanın dosya aldığı ancak tek firmanın girdiği ihale sonrası yapım işini üstlenen firma ile Ünye Belediye Başkanlığı makamında sözleşme töreni gerçekleştirildi.
Törende konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, şartnamede teslim süresinin 18 ay olduğunu belirterek, firma yetkililerinden süreyi kısaltmalarını ve teslimi 15 Temmuz 2018'de yapmaları sözünü istedi. Firma yetkilileri de ellerinden geleni yapacaklarını ve otopark, meydan ve dükkanları Başkan Çamyar'ın istediği tarihte bitirmeye çalışacaklarını kaydettiler.
Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. Firma yetkilileri ve Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yapım sözleşmesini imzalayarak, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yapım işini resmen vermiş oldular.
Yaklaşık 17 ayda bitirilmesi hedeflenen projede yer alan otopark ve dükkanların yüzde 42.54'ü Ünye Belediye'sinin, yüzde 57.46'sı ise üstlenici firmaya ait olacak.
(MAK-SLH-Y)

25.05.2017 16:51:07 TSI
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