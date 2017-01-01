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Atatürk Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Atatürk Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirilen törenle açıldı.

Okul içerisinde gerçekleştirilen fuarda, 40 öğrencinin hazırladığı birçok proje, 7 danışman öğretmen nezaretinde tanıtıldı. Okul Müdürü Yusuf Cengiz Yarengümeli'nin açılış konuşmasının ardından okul öğretmeni Banu Yıldız fuar ile ilgili bir konuşma yapıldı. Banu Yıldız, konuşmasında, "TÜBİTAK'IN desteğiyle bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz TÜBİTAK 4006 bilim fuarının açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Bilim fuarları öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak, bilimin eğlenceli taraflarının ortaya çıkartıldığı; öğrencilere yaparak yaşayarak öğrenme fırsatının sunulduğu öğrenme ortamlarından biridir. Açılışını yapacağımız fuarımızda matematik alanında 7 proje, edebiyat alanında 2 proje, fen bilimleri alanında 6 proje, teknoloji, müzik, görsel sanatlar, projeleri yaklaşık 40 öğrencimiz 7 danışman öğretmenin nezaretinde özverili bir çalışma ortaya çıkarmışlardır. Amacımız yalnızca salt bilgiyi değil bu bilginin ne işe yaradığını da bilen ve uygulama konusunda istekli, gayretli, üretken nesiller yetiştirmektir. Öğretmen ve öğrencilerimizin özverili çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin istenilen doğrultuda atılan önemli adımların olduğu kanaatindeyiz. Proje çalışmalarında emeği geçen fen bilgisi öğretmenimiz Nihat Bahçe'ye, matematik öğretmenlerimiz Günseli Metin ve Bükre Koçer'e, Türkçe öğretmenimiz Mehtap Döğüncü'ye, müzik öğretmenimiz Serap Aydın'a ve emeği geçen öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca destekleriyle her zaman yanımızda olan sayın müdürüme, müdür yardımcılarıma teşekkürlerimi sunarken gelecek yıllarda daha çok öğretmen ve öğrencilerin katılacağı projelerle geleneksel hale gelen fuarımızın devam etmesini temenni ediyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Açılış töreni, konuşmaların ardından konuklar tarafından fuarın gezilmesiyle devam etti.

(İC-MET-Y)



25.05.2017 16:52:24 TSI

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