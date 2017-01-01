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Malatya'dan El Bab ve Halep'e destek



(Fotoğraflı)



Erdal Akbuğa

MALATYA (İHA) - Malatya Anadolu Selçuklu Medeniyeti Derneği tarafından Kızılay aracılığıyla El Bab ve Halep'e 2 TIR gıda ve yardım malzemesi gönderildi.

Malatya Büyükşehir Belediye binası arkasındaki park alanında düzenlenen törende konuşan Anadolu Selçuklu Derneği Genel Başkanı Ayetullah Geçen, dernek olarak her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olduklarını belirterek, "Mazlumun mağdurun olduğu her yerde olmak şerefimizdir, namusumuzdur. Kızılay Malatya Şubesi yöneticileri aracılığıyla götüreceğimiz bu yardımları Halep'teki ve El Bab'da ki kardeşlerimize ulaştıracağız. Gittiğimiz yerler bizim sınır komşularımız değil, gittiğimiz yerler ata topraklarımız, gittiğimiz yerler ecdat yerlerimiz nasip olursa o toprakları sınırlarımıza dahil edeceğiz" diye konuştu.

Türk Kızılay'ı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın ise dernek yöneticilerine yardımlar nedeniyle teşekkür ederek, "Kısa bir süre önce yine 2 TIR yardım Türk Kızılay'ına bağış yapılmıştı. Bu yardımı sınırda ihtiyaç sahibi olanlara ulaştırmıştık. Bu sefer ise El Bab'a da yardım yapmışlar kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(EA-SD-Y)



25.05.2017 16:54:36 TSI

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