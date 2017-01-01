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Kışlada askerler için yapılan tesislerin açılışı yapıldı



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesi 45. Mühimmat Bölük Komutanlığında, askerlerin daha donanımlı bir kışlada yetişmeleri adına yapılan tesislerin açılışı yapıldı.

Açılış programında konuşan 45. Mühimmat Bölük Komutanı Bakım Binbaşı Alper Koç, yapılan tesislerle askerlerin istirahat saatinde moral ve motivasyonlarının yerine geleceğinden vatana ve millete daha faydalı hizmetler yapacağını belirtti. Tek amaçlarının donanımlı bir kışla ve iyi yetişmiş asker olduğunu kaydeden Koç, "Garnizona katıldığım günden beri öncelikle erbaş ve erlerin yaşam alanları olmak üzere kışlamızın her yerini emniyetli, kontrol edilebilir, yaşanabilir, erbaş ve erlerimizin şevk ve heyecanla görev yapılabilir hale getirmeye çalıştım. Buradaki amacımız da yetiştirdiğimiz personellerin daha donanımlı bir kışlada yetişerek vatana millete daha faydalı olacak hale getirmektir. Okullarımız nasıl ki donanımlı olduğu sürece öğrencilerimiz iyi yetişiyorsa kışlalarımızda ne kadar donanımlıysa yetiştirdiği erbaş ve erlerde o kadar rahat donanımlı hale gelmektedir. Biz de bunu bu zamana kadar sizlerin desteği ile başardık. Basketbol sahası, voleybol sahası, halı saha, tenis kortu, yemekhane, gazino, koğuş bunların hepsi inanın diğer kışlaların üzerinde bulunuyor. Bu da göreve geldiği günden beri desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Fatih Bakıcı, bunun yanında biz ne zaman kapılarını çalsak çorbada tuzunu esirgemeyen esnafımız, iş adamımız, arkadaşlarımız bizleri hiç bir zaman geri çevirmedi. Bütün bu eserler bizim çabalarımız doğrultusunda olsa da sizlerin arkamızda durmanız, sizlerin bize destek olmanız bize cesaret verdi ve bunları yaptık. Tek amacımız donanımlı bir kışla ve iyi yetişmiş asker. Askerimizin istirahat saatinde moral ve motivasyonu yerine gelecek. Biliyorsunuz terör olaylarından dolaylı bizim silahlı kuvvetlerde asker sayımız azalıyor. Silahlı kuvvetlerde doğru yapılanmaya gidilemediği, güney doğudaki olaylardan dolayı buna rağmen yetişmiş insan gücü az geldiği için şuan görevini yapan silahlı kuvvetlere daha çok iş düşüyor. İstirahat zamanı azalıyor. Biz de geçen istirahat zamanlarını daha iyi geçirmek adına bu tesisleri açtık" dedi.

Askerler adına teşekkür konuşması yapan onbaşı Ahmet Çoğullugil, kendilerine bu imkanı sunan Bölük Komutanları başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Çoğullugil konuşmasında, "Sizleri bu özel günümüzde aramızda görmekten kıvanç duyuyoruz. Çünkü sizler bizim en büyük destekçilerimizsiniz. Bizlere bugüne kadar gerek maddi gerekse manevi desteğinizi hiç esirgemediniz. Esirgememeye de devam ediyorsunuz. Bize hep destek tam destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca burada bir aile misali aynı masada sizlerle beraber yemek yemek, oturup sohbet etmek ise paha biçilemez. Çünkü bizler ailemize hasretiz. Sebebi ise önceliğimizin şuan vatan olmasıdır. Görevimizi yaparken belki zorlanıyor, belki yoruluyoruz lakin her geçen gün yenilenen ve gelişen bölüğümüz bizlere güzel vakit geçirme ve dinlenme imkânı sunuyor. Bizleri rahatlatıyor. Bugün bunlara bir yenilerini daha ekliyoruz. Tenis kortu ve yazlık kafeterya, el birliği ile yaptığımız ve yarınlara bırakacak olduğumuz tesislerde katkısı olan herkese teşekkürü borç biliriz. İnancımız şudur ki; siz yelkenimize rüzgâr olduğunuz sürece bu bölük hep farklı olacak ve farklı kalacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan tenis kortu ve yazlık kafeteryanın protokol mensuplarınca açılışı yapıldı.

Programa; Kaymakam Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Bakım Binbaşı Alper Koç, Başsavcı Savaş Kılıç, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, İlçe Müftüsü Selami Bağcı, TSO Başkanı Buğra Levent, Taşıyıcılar Koop. Ve Şoförler Odası Başkanı Ahmet Ünal, siyasi parti temsilcileri, sponsor esnaflar ve davetliler katıldı.

(İC-MET-Y)



25.05.2017 16:57:22 TSI

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