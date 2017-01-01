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Çınarlık Camisi ibadete açıldı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:58
Çınarlık Camisi ibadete açıldı
Çınarlık Camisi ibadete açıldı

(Fotoğraflı)

Hamza Alp
ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde Çınarlık Merkez Camisi ibadete açıldı.
Yaklaşık 17 ayda hayırseverlerin yardımıyla tamamlanan Çınarlık Merkez Camisi'nin açılışına Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, İŞKUR Ordu İl Müdürü İsa Kaymak, ÜTSO Başkanı Durmuş Zor ile çok sayıda iş adamı ve vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerle başlayan programda konuşan Cami İmam Hatibi Fahri Özkan, caminin ibadete kazandırılmasına destek veren hayırseverlere teşekkür etti.
Çınarlık Mahallesi'nde doğup büyüyen ve burada ikamet eden Çınarlık Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı iş adamı Musa Kaymak, "Beni hasta yatağında evine çağırıp 'oğlum ben bu camiye yardım edeceğim' diyenlerden Allah razı olsun. Biz bu camiyi mahalle ve yardım sever vatandaşlarımızla bu hale getirdik. Herkesten Allah razı olsun" dedi.
Ünye Müftüsü Vedat Başsan, "Bu camimizi sadece ibadet edilen bir mabet olarak değil aynı zamanda çoluk çocuk, genci yaşlısı, kadını erkeğiyle bir bütün olarak her kesime hizmet veren bir bütün olarak görüyoruz ve bu şekilde donatacağız" diye konuştu.
Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz dinimize, geleneğimize ve geçmişimize sahip çıktığımız sürece Allah'ta önümüze gelen engelleri kaldıracaktır. Tıpkı 15 Temmuz'da yaşananlar gibi. Biz öyle bir milletiz ki başladığımız hiçbir camiyi yarım bırakmadık. Bu da iman gücümüzü gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise yaptığı konuşmada, "Bizim toplumumuz elinde olmadığı halde camiye verir, cemaate verir. Bu gelenek bu vakıf kültürü binlerce yıldır bizim kültürümüze nakşolmuştur" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından kurban kesilerek caminin açılışı gerçekleştirildi.
(HA-SLH-Y)

25.05.2017 16:58:41 TSI
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