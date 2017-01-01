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Kırkpınar Kültür Merkezi sergisi açıldı



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SAKARYA (İHA) - Sapanca Belediyesi Kırkpınar Kültür Merkezi'nin 2016-2017 yılsonu sergisinde kursiyerler hünerlerini sergiledi.

Kültür Merkezinin bahçesinde gerçekleşen sergi öncesi gitar, bağlama, halk oyunları kurslarında eğitim alan kursiyerler tarafından kısa sunumlar ve Sapanca İmam Hatip Lisesi Öğrencileri tarafından sema gösterisi gerçekleştirildi. Program açılışında konuşan Sapanca Belediye Kültür Müdürü Şafak Başoğlu, belediye olarak halk eğitim merkezi işbirliğinde 26 kursta 673 kursiyerin eğitim aldığını belirtti. Sapanca'nın vizyonunu kültür, eğitim ve turizm şehri olarak belirlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer ise, belediyeciliğin sadece altyapı, çöp toplama ve çevre düzenlemeden ibaret olmadığını söyledi.

Belediye başkanı olarak 3 yılın arından seçim vaatlerinde yer alan sözlerin yüzde 80'ini yerine getirdiklerini ifade eden Yılmazer, "2019 yerel seçimlerine kadar sözlerimizin yüzde 100'ünün hatta fazlasını yaparak yüzde 120'sini yerine getirmiş olacağız. Eğitim çalışmalarımızdaki paydaşlarımız kaymakamlık, milli eğitim müdürlüğü ve halk eğitim merkezi müdürlüğü ile ilçemizde çok güzel işlere imza attık" dedi.

Konuşmalar sonrası serginin açılışı gerçekleştirildi. Program, protokol üyelerinin stantları dolaşılmasıyla sona erdi.

(RŞ-RFK-Y)



25.05.2017 17:02:27 TSI

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