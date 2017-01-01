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Ramazan'ın coşkusu bu yıl da Serdivan'da yaşanacak



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Ramazan ayında iftardan sonra vatandaşların buluşma noktası bu yıl da Serdivan Ramazan etkinlikleri olacak.

Bir ay boyunca sürecek etkinliklerde konserlerden, orta oyununa, çocuk oyunlarından, animasyonlara, sihirbazlık gösterilerinden çocuk tiyatrosuna kadar birbirinden farklı gösteriler her akşam iftardan sonra etkinlik alanında sahne alacak. Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada, Serdivan Fikir Ve Sanat Akademisi yanındaki etkinlik alanında çalışmaların tamamlandığı ifade edilirken bu yıl da kıl çadırdan kurulan çay evinin yanı sıra geleneksel ürünlerin yer alacağı stantlarda vatandaşlara hizmet verileceği belirtildi. Etkinlikler kapsamında ünlü sanatçı Mustafa Ceceli ve Gorajde İlahi Topluluğu da sahne alacak.

Her akşam farklı bir programla vatandaşları bir araya getirecek olan Serdivan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Cumartesi ve Pazar akşamları etkinlik alanına gelen vatandaşlara pamuk şeker, allı güllü ve Osmanlı Şerbeti'ni ücretsiz olarak ikram edecek. Serdivan Ramazan Etkinlikleri ile Ramazan'ın huzur dolu iklimini tüm vatandaşlarla birlikte yaşamak istediklerini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve paylaşma zamanı olan Ramazan ayında toplumsal birlikteliğin daha da pekiştiğini ifade ederek, "Rahmet ve merhamet ayı olan Ramazan'ın İslam alemine barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, manevi atmosferi hep birlikte solumak için tüm hemşehrilerimizi Ramazan Etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

(RŞ-GY-Y)



25.05.2017 17:04:19 TSI

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