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Başkan Sel Ramazan ayını kutladı



(Fotoğraflı)



Ahmet Hamzaçebi

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) ve AFJET Afyonspor Kulüp Başkanı Salih Sel Ramazan ayı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Sel, Ramazan ayının hayırlara vesile olması dileğinde bulunduğu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Toplum hayatında huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan Ay'ı Yüce Mevla'nın müminlere büyük bir ihsanıdır. Çünkü Ramazan; İyilik, güzellik, rahmet ve mağfiret ayıdır. Bu ayda, kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak herkesle kucaklaşmalı, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmeliyiz. Tövbelerin, duaların, hayır ve hasenatın kabul olduğu müstesna bir zaman dilimidir. Rahmet ve mağfiretin, feyz ve bereketin bol olduğu bir aydır. Bu duygu ve düşünceler ile ülkemiz ve bütün İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim."

(ABH-GC-



25.05.2017 17:04:32 TSI

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