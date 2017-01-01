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Bilecik'te ödüllü Satranç Turnuvası düzenliyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Satranç İl Temsilciliği ve bir firma tarafından ödüllü Satranç Turnuvası düzenleniyor.

Bilecik Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Bilecik Satranç İl Temsilciliği katkılarıyla AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık'ın sahibi olduğu On1 Yapı Şirketi'nin sponsorluğunu üstlendiği ödüllü Satranç Turnuvasında A-B ve C genel kategorilerinde karşılaşmalar oynanacak. Dereceye girenlere diz üstü bilgisayar, tablet, akıllı kol saati ve mp3 çalar gibi hediyelerin verileceği turnuvaya katılmak için başvurular devam ederken, katılım ve başvuru koşullarına Bilecik İl Satranç Temsilciliği www.bilecik.tsf.org.tr web sayfasından ulaşılabilecek.

Öte yandan 17-18 Haziran 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve 64 kişi kontenjan ile sınırlı olan turnuvaya katılmak için son başvuru tarihi 14 Haziran 2017 olarak bildirildi. Turnuvaya katılacak olanların www.bilecik.tsf.org.tr verilen IBAN numarasına 20 TL yatırması gerekiyor.

(CKT-MET-Y)



25.05.2017 17:05:22 TSI

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