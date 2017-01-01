YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Selçuklu'da vezneler hafta sonu açık

Selçuklu'da vezneler hafta sonu açık



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 31 Mayıs Çarşamba günü sona erecek olan Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin ilk taksitini ödeyecek vatandaşların ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla emlak veznelerinin 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günü de hizmet vereceğini açıkladı.

Selçuklu Belediyesi'nce yapılan açıklamada, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 taksitte ödendiği hatırlatılarak; "Mükelleflerimizin ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla belediye veznelerimiz 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar Günü saat 08.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşlarımız mesai bitimine kadar emlak vergisinin ilk taksitini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Selçuklu Belediyesi hizmet binası veznelerine nakit veya kredi kartı ile ödeyebilecekler. Ayrıca vatandaşlarımız kredi kartı ile yapılan işlemlerde isterlerse anlaşmalı bankaların (Maximum karta 6 ay, Word ve Bonus karta da 3 ay olmak üzere) kredi kartlarına, hiçbir vade farkı oluşmadan taksitle ödeme imkanından faydalanabilirler. Ayrıca Türkiye'nin her yerindeki postanelerden 474142 nolu posta çeki hesabına mükellef sicil numarası ve T.C kimlik numarası eklenerek ödeme yapılabileceği gibi, isteyen mükelleflerimiz e-belediyecilik uygulaması kapsamında internet üzerinden www.selcuklu.bel.tr web adresinden de kredi kartı veya banka kartı ile vergilerini ödeyebilirler. Ayrıca internet üzerinden yapılan ödemelerde Ziraat Maksimum kredi kartına 6 taksit imkanı bulunuyor" denildi.

ATM ve internetten vergi ödeme kolaylığı

Vergi ödemeleri için ATM ve internet bankacılığı uygulamasıyla mükelleflere kolaylıklar sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, Halk Bankası, Ziraat Bankası ATM ve internet bankacılığı sisteminden de mükellef sicil numarası ile vergi ödenebileceği belirtildi. Sunulan hizmetlerle vatandaşların zaman kaybetmeden, hızlı bir şekilde ödeme yaptığı belirtilen açıklamada, "Geçmiş dönemlerde veznelerde oluşan uzun ödeme kuyrukları da artık oluşmuyor "denildi. Açıklamada, mükelleflerimizin gecikme zammına maruz kalmamaları için belirtilen süre içinde vergilerini ödemeleri menfaatlerine olacaktır. Ödeme süresi içinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı kanun gereğince gecikme zammı uygulanacak" ifadeleri kullanıldı.

Selçuklu Belediyesi vezneleri 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günleri de vatandaşların vergilerini ödeyebilmeleri amacıyla hizmet verecek.

(AH-Y)



25.05.2017 17:08:12 TSI

NNNN

