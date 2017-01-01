Öğrenciler biriktirdikleri paralarla erzak yardımı yaptı
(Fotoğraflı)
Ali Karatekin
BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, Boyalıca Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarını biriktirerek, ramazan öncesi fakirlere erzak yardımı yaptı.
Aynı zamanda yardımlaşma ayı da olan ramazan yaklaşırken, Boyalıca Ortaokul 6. sınıf öğrencileri, biriktirdikleri paralarla erzak paketleri hazırladı. Kumbaralarında biriken paralarla gıda ve temizlik ürünleri hazırlayan öğrenciler, paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Boyalıca Ortaokulu Müdürü Lüfü Yavuz, bu davranışlarından dolayı öğrencileriyle iftihar ettiğini belirterek, "İçten davranışlarından dolayı koca yürekli çocuklarımızı kutlarız" dedi.
(AK-İA-MŞ)
25.05.2017 17:08:50 TSI
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