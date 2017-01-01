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Karaman'da alkollü mekanlar şehir dışına taşınacak

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:09
Karaman'da alkollü mekanlar şehir dışına taşınacak
Karaman'da alkollü mekanlar şehir dışına taşınacak

(Fotoğraflı)

Mehmet Dağlı
KARAMAN (İHA) - Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, alkollü mekanların şehir dışına taşınacağını söyledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, uzun süredir şehir içindeki alkollü mekanlarla ilgili çok sayıda şikayetler aldıklarını belirtti. Bir süredir şehir merkezinde faaliyet gösteren alkollü restoran ve eğlence mekanlarının şehir dışında bir alana taşınmasıyla ilgili çalışma sürdürdüklerini anlatan Çalışkan, "Milli Emlak Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler ve değerlendirmelerde taşınacak alanla ilgili karşılıklı mutabakata varmış bulunmaktayız. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından hızlı bir şekilde bu içkili mekanların şehir dışına taşınmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
(MD-AH-Y)

25.05.2017 17:09:06 TSI
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