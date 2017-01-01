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DP Genel Başkanı Uysal nikah şahidi oldu



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz'ün oğlu Erman Akyüz'ün nikah şahidi oldu.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) Başkanı Bahattin- Fatma Akyüz çiftinin oğulları Erman Akyüz, Fatma-Ruhi Ibcanlı çiftinin kızları Saime Ibcanlı ile düzenlenen nikah merasimi ile hayatını birleştirdi.

Genç çiftin nikah merasimi öncesinde mevlidi şerif okunurken Saime ve Erman çiftinin nikahını Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik kıydı. Genç çiftin nikah şahitliklerini DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur ve İdris Avşar yaptı.

Başkan Çelik, genç çifte Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye ederken, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ise evlilik cüzdanını geline takdim etti. Nikah merasiminin ardından genç çifti düğün pastasını birlikte kesti.

Saray Düğün Salonunda yapılan nikah merasimine DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, İl Müftüsü Sinan Cihan, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur ve İdris Avşar, MESOB Başkanı Hasan Geriter, Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Adem Yüküm, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kırlı ve çok sayıda davetli katıldı.

(SC-Y)



25.05.2017 17:12:43 TSI

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